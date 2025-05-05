「TOPS 台北好購」揭曉 元富證券榮獲採購貢獻獎「銀獎」

新光金控旗下元富證落實綠色採購獲肯定。北市產業發展局5月2日舉辦「2025第一屆TOPS台北好購採購獎」頒獎典禮，元富證券整合公司資源、落實永續政策，以年度採購金額低於500萬元，榮獲採購貢獻獎「銀獎」。展望未來，元富除持續推動各項作為，為環境永續貢獻一己之力，亦將引導與扶植更多供應商展現積極的永續性作為，一同打造永續價值鏈。頒獎典禮由元富證券行政服務部卓坤欽協理代表受獎。

元富證券在永續議題上持續發揮社會影響力。2023年於大裕分公司大樓屋頂安裝185片太陽能板，成為國內首家證券商以自有建築設置的單一再生能源案場，是元富實現綠色轉型重要的一步；元富不只長期推動綠色採購與職場環保，多年來以實際行動減緩氣候變遷的衝擊，例如逐年更新老舊冷氣為第一級節能環保標章空調主機、營業場所重新裝潢時採用環保綠建材、電腦主機及螢幕等設備採購時，選用符合環保標章產品等，持續將永續共好的觀念落實在日常業務與作業流程，發揮企業採購影響力。

此外，元富證券以倡議、投資等行動發揮綠色企業影響力，於「2024年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」奪得採購獎「參獎」，積極實踐綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌五大議題，制定綠色採購原則，訂定環境永續政策，推動導入環境與能源管理系統等作為，優化設備資源的使用效率。

臺北市政府自2024年9月啟動「台北好購推廣平台（Taipei-Origin Promotional Station, TOPS）」，串聯企業、政府機關及法人，推動「採購在地」為核心理念的永續創新商務生態系。為鼓勵各界參與採購本市新創及中小企業，特別設置「台北好購獎勵機制」提供包含「採購新創開拓獎」、「採購貢獻獎」、「商機獎」以及「永續共榮獎」等獎項，各項獎勵金總額高達300萬元。透過獎勵機制，將北市的新創及中小企業商品與服務，引入更多企業法人與機關，進而形成正向的採購循環。