因應美壓力 央行可能採取三措施避免台幣匯價再暴衝

台幣匯率上周五急升近1元，出口商和壽險業者哀鴻遍野，本周的台幣匯價是否繼續急升已成為市場一致矚目的焦點，匯銀人士及機構法人指出，台幣匯價本周看到2字號的可能性很高，甚至5月底之前有可能看到27字頭的價位，但這種一天升超過9角的情況應該不容易出現，現在就看央行如何在美國緊盯是否操縱匯率，和維持匯市穩定之下如何拿捏分寸。

據了解，儘管不能直接用外匯存底來阻升，但央行將「道德勸說」，採取三大措施，包括：1. 要求大型行庫儘可能暫緩結售美元的時間；2. 要求大型行庫旗下有投資海外、購料需求的廠商，儘快匯出投資的資金；3. 中油等國營事業的大型油款等採買需求在特定的時點進出，來避免新台幣匯價在本周繼續暴衝。

新台幣匯價上一次看到27字頭，是在2021年的4月26日，當時曾升至27.959兌1美元；美國對於所謂的匯率操縱的定義，是「管升不管貶」，儘管金融圈普遍都認為來自美國關切匯率操縱的壓力讓央行想進場阻升都難有空間，但也有金融業高層指出，倘若短時間匯率大幅波動使央行必須進場干預，這個理由應該可以得到美方的接受，所以到底新台幣匯價多久會看到27字頭，仍有待觀察。

而對於上周五央行出手力道微弱，匯銀圈則普遍認為，主要因為時機敏感，正值我國對美國關稅談判啟動，央行不願落入美國「操縱匯率」口實有關，否則以往新台幣匯率這麼大的升幅，央行早就進場調節了；一位金融業高層也指出，央行讓新台幣匯率升到一定的價位，也可說對美國有一定的「宣示」意義，讓美國看到台灣匯價的「有感調整」。

至於市場憂心台灣會否被美國簽署1980年代對日本的「廣場協議」，一位金融業高層則分析不可能；這位高層指出，當年廣場協議並非美國對日本的一對一關係而已，而是美國聯合德國、英國等其他國家一起干預日圓的匯率，但現在的時空背景，美國因為發動全球的關稅戰，已不可能有類似廣場協議的聯盟關係。