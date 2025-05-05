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家庭用戶夏月電價6月如期上路 平均將破千元
儘管美國總統川普揮舞關稅大刀導致全球經濟面臨高度不確定性，但夏月電價將如期實施，包括科學園區、百貨旅館業等二點六萬戶高壓、特高壓用電大戶，將自五月十六日至十月十五日適用夏月電價，夜尖峰夏月電價最高來到每度八點六九元；緊接著低壓用戶、住宅、小商店等共一千五百多萬用戶則自六月一日起進入夏月電價，直至九月卅日止，以家庭用戶來說，平均夏月電價將破千元，將較非夏月電費增加近八成之多。
去年一般家庭夏季平均月用電量四二八度，試算夏季月電費為一○七九元；非夏季平均月用電量三○五度，月電費六○一元，因此夏月電費較非夏月增加四七八元、近八成。台電解釋，夏季民眾開冷氣、使用較多家電，用電量也較非夏季多出一二三度、四成之多，加上夏月電價較高，電費因此增加。
工業用電大戶率先在十六日進入夏月電價，儘管產業界因關稅戰喊夏月電價今年暫緩，但台電說，夏月電價並非漲價，而是為合理反映夏月與非夏月供電成本差異，全年平均電價並未改變。
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