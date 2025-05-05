離岸風電3-2期 開發腳步慢

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
離岸風電開發聲聲慢，經濟部去年7月已遴選出區塊開發3-2期五家得標風電開發商，並於去年11月申請與經濟部簽行政契約，但迄今僅有風睿一家完成。圖為示意圖。聯合報系資料照片
離岸風電開發聲聲慢，經濟部去年7月已遴選出區塊開發3-2期五家得標風電開發商，並於去年11月申請與經濟部簽行政契約，但迄今僅有風睿一家完成。圖為示意圖。聯合報系資料照片

離岸風電開發聲聲慢，經濟部去年7月已遴選出區塊開發3-2期五家得標風電開發商，並於去年11月申請與經濟部簽行政契約，但迄今僅有風睿一家完成。經濟部表示，5月上旬前未簽約者，將取消得標資格，開發容量移至3-3期。

針對離岸風電區塊開發3-2期，包括森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、沃旭的大彰化東北、哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一，及德能英華威集團的德帥風場等，共五家業者獲配2.7百萬瓩（GW）風場。目標是2028與2029年併網，若能完成，每年提供超過100億度綠電。

其中因風睿海廣風場與沃旭大彰化東北風場重疊，風睿因國產化承諾高而獲配風場，在後有沃旭追兵情況下，風睿率先與經濟部簽署3-2期行政契約，這也是目前3-2期唯一完成行政契約者。另外CIP渢妙二號風場已開始與民間企業洽談購售電合約（CPPA），因此預期也會簽行政契約。至於森崴能源因企圖心大，外界預期簽署可能性高；但Corio傳出退出台灣市場，德能則未取得回應。

去年3-2期離岸風電開發商曾向經濟部提出各項困難，希望放寬可分期或延後繳付。經濟部當時表示，未遞件申請視同棄權，最後五家業者都遞件，經濟部也給予開發商緩衝時間。

經濟部 離岸風電

延伸閱讀

每周一勢／去年Q4製造業固定資產增購年增69%

台對陸投資及出口占比降低 經濟部助廠商分散市場

台南500住戶抗議遭光電板包圍 陳亭妃：中央地方踢皮球

渢妙一期離岸風場融資到位 綠電轉供聯發科等六大企業助達 RE100目標

相關新聞

家庭用戶夏月電價6月如期上路 平均將破千元

儘管美國總統川普揮舞關稅大刀導致全球經濟面臨高度不確定性，但夏月電價將如期實施，包括科學園區、百貨旅館業等二點六萬戶高壓...

因應美壓力 央行可能採取三措施避免台幣匯價再暴衝

台幣匯率上周五急升近1元，出口商和壽險業者哀鴻遍野，本周的台幣匯價是否繼續急升已成為市場一致矚目的焦點，匯銀人士及機構法...

夏月電價來了 民生電費增 家庭用戶平均帳單逾千元

儘管美國關稅政策下，全球經濟面臨高度不確定性，今年夏月電價仍將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓...

離岸風電3-2期 開發腳步慢

離岸風電開發聲聲慢，經濟部去年7月已遴選出區塊開發3-2期五家得標風電開發商，並於去年11月申請與經濟部簽行政契約，但迄...

【重磅快評】一代股神的終章 從巴菲特交棒看台灣企業未竟之路

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）3日拋出震撼彈，宣布將在今年底卸下波克夏海瑟威公司（Berkshi...

台電：郭智輝支持電力建設 不會衝擊士氣

經濟部長郭智輝先前關於台電員工發言惹議，台電今天受訪時表示，郭智輝尊重多元意見，也一直支持台電建設，才能把國家電力建設朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。