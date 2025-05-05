離岸風電3-2期 開發腳步慢

離岸風電開發聲聲慢，經濟部去年7月已遴選出區塊開發3-2期五家得標風電開發商，並於去年11月申請與經濟部簽行政契約，但迄今僅有風睿一家完成。經濟部表示，5月上旬前未簽約者，將取消得標資格，開發容量移至3-3期。

針對離岸風電區塊開發3-2期，包括森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、沃旭的大彰化東北、哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一，及德能英華威集團的德帥風場等，共五家業者獲配2.7百萬瓩（GW）風場。目標是2028與2029年併網，若能完成，每年提供超過100億度綠電。

其中因風睿海廣風場與沃旭大彰化東北風場重疊，風睿因國產化承諾高而獲配風場，在後有沃旭追兵情況下，風睿率先與經濟部簽署3-2期行政契約，這也是目前3-2期唯一完成行政契約者。另外CIP渢妙二號風場已開始與民間企業洽談購售電合約（CPPA），因此預期也會簽行政契約。至於森崴能源因企圖心大，外界預期簽署可能性高；但Corio傳出退出台灣市場，德能則未取得回應。

去年3-2期離岸風電開發商曾向經濟部提出各項困難，希望放寬可分期或延後繳付。經濟部當時表示，未遞件申請視同棄權，最後五家業者都遞件，經濟部也給予開發商緩衝時間。