夏月電價來了 民生電費增 家庭用戶平均帳單逾千元

儘管美國關稅政策下，全球經濟面臨高度不確定性，今年夏月電價仍將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰最高每度8.69元；低壓用戶、住宅、小商店等共1,500多萬用戶則自6月1日至9月30日實施夏月電價。

以家庭用戶來說，平均夏月電價將破千元，將較非夏月電費增加近八成之多。

2024年一般家庭夏季平均月用電量428度，試算夏季月電費為1,079元。非夏季平均月用電量305度，月電費601元，因此夏月電費較非夏月增加478元、近八成。

台電解釋，夏季民眾開冷氣、使用較多家電，因此用電量也較非夏季多出123度，加上夏月電價較高，電費才會增加。台電表示，家庭夏季電費增加，其中七成是因用電量增加所致，剩餘三成才是受夏月電價影響。

工業用電大戶自5月16日進入夏月電價。儘管今年川普對等關稅政策，全球經濟面臨高度不確定性風險，產業界喊話，盼今年暫緩夏月電價。但台電強調，夏月電價並非漲價，而是為合理反映夏月與非夏月供電成本差異，全年平均電價並未改變。

用電大戶進入夏月電價，部分時段電價會較非夏月調高不少，例如，高科技產業較常適用的三段式時間電價，在夏季「尖峰時段」，即周間下午4時至10時夜尖峰，夏月電價每度跳升至8.69元，將較非夏月電價每度5.03元，高出72%；半尖峰時段，夏月電價調升至每度5.38元（非夏月為5.03元）；離峰時段，夏月電價每度2.4元，較非夏月2.18元增加一成。

台電表示，因高壓、特高壓等用電大戶電價本就較高，因此夏月電價對產業電費增加，差異不致太明顯。假設工廠是屬於平穩用電類型，每月用電度數大約維持下，夏月跟非夏月電價差別只在用電度數乘上的單價不同。

此外台電設計二段式、三段式時間電價、及批次生產時間電價，供產業界選擇，目的希望引導用電大戶調整在離峰時段生產；至於像台積電必須連續生產，營收獲利俱佳，或夏季要趕單生產業者，夏月電價占其成本及營收都相對低。