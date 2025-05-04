1500萬民生用戶6月起適用夏月電價 平均家庭月電費將破千元

包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價；緊接著，低壓用戶、住宅、小商店等共1,500多萬用戶則自6月1日起進入夏月電價，直至9月30日止，以家庭用戶來說，平均夏月電價將破千元，將較非夏月電費增加八成之多。台電呼籲，節約用電。

2024年一般家庭夏季平均月用電量428度，試算夏季月電費為1,079元。非夏季平均月用電量305度，月電費601元，因此夏月電費較非夏月增加478元、近八成。

台電解釋，夏季民眾開冷氣、使用較多家電，因此用電量也較非夏季多出123度、四成之多，加上夏月電價較高，因而電費才會增加。台電表示，家庭夏季電費增加，其中七成是因用電量增加所致，三成才是夏月電價所影響。

經濟部是在2022年9月19日召開電價費率審議會，決議擴大約2.6萬戶高壓用戶，例如科學園區、百貨旅館業等用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月下半月至10月上半月（5/16~10/15），適用夏月電價多拉長一個月，自2023年起實施，今年是第三年實施。一般民生用戶約1,500萬戶則不受影響，循例於6月1日實施。