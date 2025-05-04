2.6萬用電大戶夏月電價16日率先實施 夜尖峰時段每度上看8.69元

川普推動對等關稅政策，全球經濟面臨高度不確定性，夏月電價將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰夏月電價最高來到每度8.69元。台電建議工業用戶調整生產時段。

經濟部是在2022年9月19日召開電價費率審議會，決議擴大約2.6萬戶高壓用戶，例如科學園區、百貨旅館業等用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月下半月至10月上半月（5/16~10/15），適用夏月電價多拉長一個月，自2023年起實施，今年是第三年實施。一般民生用戶約1,500萬戶則不受影響，循例於6月1日實施。

工業用電大戶提早自本月16日進入夏月電價。儘管今年川普對等關稅政策，全球經濟面臨高度不確定性風險，產業界喊話，盼夏月電價今年暫緩。但台電強調，夏月電價並非漲價，而是為合理反映夏月與非夏月供電成本差異，全年平均電價並未改變。

用電大戶進入夏月電價，部分時段電價會較非夏月調高不少，例如，高科技產業較常適用的三段式時間電價，在夏季「尖峰時段」即周間下午16時至22時夜尖峰，夏月電價每度跳升至8.69元，將較非夏月電價每度5.03元，高出72%。半尖峰時段，夏月電價調升至每度5.38元（非夏月為5.03元）。離峰時段零點至上午9時，夏月電價每度2.4元，較非夏月2.18元增加一成。

台電表示，因高壓、特高壓等用電大戶的電價本來就比較高，因此夏月電價對產業電費增加，差異不致太明顯。假設工廠用電是屬於平穩的用電類型，每月用電度數大約維持的情況下，夏月跟非夏月電價差別只在用電度數乘上的單價不同而已。

此外，台電設計二段式、三段式時間電價、及批次生產時間電價，供產業界選擇，目的希望引導用電大戶調整在離峰時段生產；至於像台積電必須連續生產，營收獲利俱佳，或者夏季要趕單生產業者，夏月電價占它成本及營收都相對低。