【重磅快評】一代股神的終章 從巴菲特交棒看台灣企業未竟之路

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）3日拋出震撼彈，宣布將在今年底卸下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）執行長一職，並推薦由副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任，正式交棒這家他領導逾60年的投資帝國。有人形容他是「最後一位相信價值投資的巨人」。無論外界如何定位，巴菲特用冷靜與紀律，把一家瀕臨倒閉的紡織公司，成功轉型為市值達1.16兆美元的投資帝國。

根據富比世雜誌，巴菲特的個人財富達1682億美元，幾乎全數來自於他所持有的波克夏股票。外界津津樂道巴菲特的投資哲學，他最驚人的成就，是讓「簡單」成為一種極致的智慧。他信奉長期持有、基本面分析，那些看似老派的信條，在歷史上一波波市場泡沫與金融風暴中全身而退，足以證明他獨到的眼光及韌性。

例如巴菲特在1988年果斷大舉持有可口可樂股票，抓住品牌長期穩定的力量；在1964年的美國運通危機中，洞察信任與品牌護城河的價值；他持有吉列，因為「只要男人還是每天刮鬍子，我們就不愁賺不到錢」；他在華盛頓郵報股價低當時買進，證明價值總會浮現。而在晚年，他更逆轉過去對科技股的保留態度，2016年他大膽投資蘋果公司，看準它已經不只是科技，而是現代人的生活型態。證明巴菲特爺爺儘管年紀大，投資思維仍是與時俱進。

巴菲特不光是投資，也重視公司治理、他的接班人阿貝爾雖然事先不知巴菲特要在此時交棒，被正式公開指定為CEO接班人只有大約4年時間，但他進入核心接班梯隊（擔任副董事長）已超過7年，而他在波克夏體系內長期負責重要業務、證明自身能力的實際培養和觀察期則長達約25年。這反映了巴菲特深思熟慮、長期布局的接班策略，他花了無數心力建立波克夏的內部文化與治理體系，確保未來即使沒有「股神」，波克夏也不會偏離航道。

這一點，正是台灣企業值得反思的。尤其是那些坐擁數十年基業的家族企業，至今在接班這個課題上舉步維艱。放眼望去，不少企業仍由高齡創辦人主導，年輕一代無論是第二代或專業經理人，還無法躋身決策核心內。導致不少企業固守舊有模式，錯失新經濟浪潮，甚至因接班不順引發內鬥，斲傷元氣。

94歲的巴菲特交棒，可以說是功成身退，他個人的傳奇為世界留下一部投資聖經。而企業應思考的不只是如何模仿他的投資，更該學習他的傳承智慧。