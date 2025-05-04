快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

俄烏和平商機有望 散裝船租船轉熱絡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全球盼望俄烏停戰和平商機有望浮現！最大型船舶海岬型結束盤整走勢，租金市場轉熱絡，周漲幅10%，國內的裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）及新興（2605）等業者受惠。

近日傳出美國備妥新制裁逼俄羅斯總統普亭停火，再加上美與烏已簽簽署礦產協議，近期散裝船的租金市場需求開始轉強，BDI（波羅的海乾散貨指數）周漲幅3.5%，海岬型船舶的租船市場轉熱絡，日租金來到1.72萬美元，日漲幅1.7%，近一周已經悄悄上漲10%。

美國總統川普以「振興美國造船業」為名，180天後對中國大陸船舶與中製船徵收港口費，散裝船大陸製作的船舶量大，影響船舶調度；再加上預估2025年及2026年散裝新船運力供給年增低於2%；國內的散裝船業界推估，散裝新造船新訂單平均需約3.5年才能交付，散裝船供給吃緊，只要需求一出籠，三種主要船型海岬型、巴拿馬型及輕便極限型的日租就會立即反彈，國內所有的散裝船業者全面受惠。

散裝船市場再度出現全新的變化，根據外電引述美國官員透露內容，美國已擬定新俄經濟制裁方案，內容涵蓋銀行與能源產業，藉此加大對莫斯科施壓，促使川普所倡議的烏俄和平進程。

再加上隨著美國與烏克蘭順利於5月1日完成共同能源與礦產開發協議簽署作業，受惠於烏克蘭重建商機已經浮現，裕民業績長期業績將受惠。

裕民目前營運中船隊計有70艘，是國內海岬型船舶最多的業者，2025年還有1艘新船要加入船隊，另外9艘己經訂造在2026年會陸續交船；目前船舶總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數37%，散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。

散裝船 美國 裕民

延伸閱讀

美國將退出調解俄烏戰爭？國務院發言人談話引揣測 本人急發聲

俄烏停戰進度？美副總統范斯全說了 戰爭「短時間內不會結束」

終於！美烏簽署礦產協議 美財政部：展現川普對烏承諾

美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁

相關新聞

【重磅快評】關稅大刀台灣還在挨宰

川普掀起的全球關稅大戰已滿一個月，台灣命運如何？至今還不明確。全球估計等著與美國協商稅率的上百國家必須在展延生效的九十天...

台幣急升31.064元 彭双浪：企業經營最擔心波動

關稅跟匯率成科技業經營最大挑戰，友達（2409）董事長彭双浪指出，匯率一體兩面，過去台灣也一度有美元匯率25元的紀錄，當...

關稅戰下一步匯率戰？專家：應無升破28元空間

美國總統川普4月2日拋出對等關稅震撼彈，美元指數下殺，跌破100大關，正式轉為空頭格局，非美貨幣強勢反彈之際，市場開始憂...

台電：郭智輝支持電力建設 不會衝擊士氣

經濟部長郭智輝先前關於台電員工發言惹議，台電今天受訪時表示，郭智輝尊重多元意見，也一直支持台電建設，才能把國家電力建設朝...

美關稅政策牽動表現 4月出口增幅可能趨緩

財政部8日將公布2025年4月出口統計。財政部表示，在不考慮美國總統川普關稅政策的影響下，由於步入傳統淡季，再加上拉貨力...

我持有美公債 全球第十多

根據美國財政部國際資本流動報告（TIC）資料顯示，截至今年2月底，台灣持有的美國公債部位不減反增，由今年1月底的2,90...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。