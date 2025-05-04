俄烏和平商機有望 散裝船租船轉熱絡

全球盼望俄烏停戰和平商機有望浮現！最大型船舶海岬型結束盤整走勢，租金市場轉熱絡，周漲幅10%，國內的裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）及新興（2605）等業者受惠。

近日傳出美國備妥新制裁逼俄羅斯總統普亭停火，再加上美與烏已簽簽署礦產協議，近期散裝船的租金市場需求開始轉強，BDI（波羅的海乾散貨指數）周漲幅3.5%，海岬型船舶的租船市場轉熱絡，日租金來到1.72萬美元，日漲幅1.7%，近一周已經悄悄上漲10%。

美國總統川普以「振興美國造船業」為名，180天後對中國大陸船舶與中製船徵收港口費，散裝船大陸製作的船舶量大，影響船舶調度；再加上預估2025年及2026年散裝新船運力供給年增低於2%；國內的散裝船業界推估，散裝新造船新訂單平均需約3.5年才能交付，散裝船供給吃緊，只要需求一出籠，三種主要船型海岬型、巴拿馬型及輕便極限型的日租就會立即反彈，國內所有的散裝船業者全面受惠。

散裝船市場再度出現全新的變化，根據外電引述美國官員透露內容，美國已擬定新俄經濟制裁方案，內容涵蓋銀行與能源產業，藉此加大對莫斯科施壓，促使川普所倡議的烏俄和平進程。

再加上隨著美國與烏克蘭順利於5月1日完成共同能源與礦產開發協議簽署作業，受惠於烏克蘭重建商機已經浮現，裕民業績長期業績將受惠。

裕民目前營運中船隊計有70艘，是國內海岬型船舶最多的業者，2025年還有1艘新船要加入船隊，另外9艘己經訂造在2026年會陸續交船；目前船舶總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數37%，散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。