台幣急升31.064元 彭双浪：企業經營最擔心波動

關稅跟匯率成科技業經營最大挑戰，友達（2409）董事長彭双浪指出，匯率一體兩面，過去台灣也一度有美元匯率25元的紀錄，當時對出口商衝擊相當大，也帶動一波南向跟西進風潮，但無論台幣匯率多少，企業經營仍希望匯率相對穩定，不要忽高忽低，匯率跟關稅穩定，企業就能擬定方法應對佈局。

新台幣匯率急升，2日兌美元匯率收在31.064元，單日升幅達3.07%。

對此友達董事長彭双浪表示，匯率本來是一體兩面，匯率低（幣值低）對出口業比較好，但進口東西相對會貴，政府希望有一個平衡機制，台灣以前就有一個彭淮南防線，就是希望找出平衡出口跟進口的機制。

隨美國將台灣列為匯率操縱國名單，國內喊看升台幣的聲音變多，對此彭双浪指出，其實歷史上新台幣最高的時候是1991-1992年（編按：1992年2月新台幣曾升破25元），當時新台幣對美元曾經到25，那時候很多出口商都不行了，當時很多企業都南向遷移或搬到大陸。

但無論台幣匯率多少，彭双浪指出，「企業經營上，我最擔心就是波動，只要（匯率）定在一個水平，大家就可以想辦法」，他指出只要匯率相對穩定，「我們這裡不行，就到哪裡去做，但如果匯率今天很高，明天很低，做完佈局匯率又變了，就等於是白做一場。」

他意指政經環境變化太快速，企業難以佈局因應。彭双浪指出，像兩年前投資越南是很熱的議題，大家搶著都往越南投資，當地土地價格一度是一日三變（價格不斷喊高），結果越南今年被美國一度宣布懲罰關稅46%，「大家都傻眼，白忙一場。」

儘管有90天關稅寬限期，但各國關稅最終如何發展仍未知，彭双浪日前對指出，國對國的關稅一旦超過50%，就是意味雙方脫勾，脫勾後，關稅加到多少都沒有意義，美中兩大經濟體脫勾，對全球都是災難，因為就像兩隻大象在打架，旁邊的人都難免會被踩到，希望關稅最後不會是意氣之爭，使兩大經濟體脫勾。

面對關稅跟匯率，彭双浪坦言：企業經營最怕是不確定性，希望關稅盡快確定下來，確定就能找到方法應對，不確定就沒有辦法應對。