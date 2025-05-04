台電：郭智輝支持電力建設 不會衝擊士氣

經濟部長郭智輝先前關於台電員工發言惹議，台電今天受訪時表示，郭智輝尊重多元意見，也一直支持台電建設，才能把國家電力建設朝更穩定方向發展，不認為台電士氣受到衝擊。

上百名台電員工1日在經濟部前抗議，主張錯誤能源政策造成台電虧損，郭智輝在立法院被問及此事，直言「看不下去可離開」，引發熱議。

台電副總經理蔡志孟今天接受媒體聯訪時表示，郭智輝和台電一樣，尊重多元意見，那天情況應該是在立法院，有些語氣因素，郭智輝其實非常在意電力市場、台電用人起薪等問題，所以必須考量特定場合因素。

蔡志孟指出，這次台電僱用人員招考，一般電力技術人員能夠提升到月薪近新台幣4萬元，就是部長來時，大力把薪水往上調，才會從原來3.2萬元拉至3.6萬元，甚至技術人員拉到將近4萬元。

媒體詢問，郭智輝的發言是否會衝擊士氣，蔡志孟強調「當然不會」，郭智輝一直支持台電建設，把國家電力建設朝更穩定方向去發展。

至於台電員工五一勞動節赴經濟部抗議，蔡志孟說明，台電尊重多元意見，只是提醒抗議資訊應該全面、精準，避免造成社會誤解，否則將導致台電近3萬名員工的努力被外界誤會，公司會持續跟員工進行資訊方面的交流及溝通。

蔡志孟指出，3大公會聯合發表聲明希望立法院撥補台電，就是感慨於俄烏戰爭造成燃料大增、造成台電虧損，政府也看到此問題，撥補預算協助台電改善財務，所以非常懇求立法院委員通過預算，讓台電財務更加健全，也包含降低舉債成本，讓台電能更專注於穩定供電。

外界關注，核電機組停機後，恐面臨缺電危機，蔡志孟說明，台電之前就做好所有電力供應充分準備，今年有大潭7號機以及興達新1機、新2機，還有台中新1機，總共上來機組的量有480萬瓩；核三二號機除役約是95萬瓩，所以以這一、兩年來看，整個供電都無虞。

蔡志孟指出，根據能源署去年公告，到2033年、整個10年的供電預測情況，依照現在時程，預計新機組上來後，供電應該都還是充足的。