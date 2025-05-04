快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

未來一周美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向及與各國貿易代表就關稅協議的談判進展。

其次是美國聯準會（Fed）將於5月6日至7日召開利率會議，預計利率將按兵不動，可留意主席鮑爾對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國第1季非農生產力、單位勞工成本、4月ISM非製造業指數等。

第四是企業財報。未來一周公布財報的美國企業有94家，包含波克夏海瑟威、超微、美超微電腦、Palantir、Unity、Pinterest、DataDog、Arista網路、Cloudflare、防特網、Trade Desk、Hubspot、Wolfspeed、Afform、DoorDash、Uber、福特汽車、泰瑟國際、迪士尼、Vistra能源、星座能源、Vertex、爵士製藥等。

彭博資訊統計，至5月1日為止，已有69.6%的 S&P 500指數成分股公布財報，47.7%營收優於預期，平均年增4.06%；76.4%的獲利優於預期，平均年增14.4%。另據Factset統計至4月25日資料，預計S&P 500指數第1季企業獲利將成長10.1%，其中，醫療保健、通訊服務將成長36.7%、23.3%，但在川普關稅影響下，部分企業可能下修財測。

富蘭克林投顧指出，川普關稅不確定性仍在，但緊張情緒降溫。雖然美國經濟面臨一些壓力，但仍具有彈性，隨衝擊逐漸過去，對美國經濟造成的結構性損害可能不會太大。而且，許多不太受到關稅或貿易影響的優質公司股價也承壓，可注意逢低布局的機會。

美國經濟 關稅

延伸閱讀

關稅戰下一步匯率戰？專家：應無升破28元空間

美國加州州長稱 加州繼續對中國「敞開貿易大門」

華郵曝川普開鍘前國安顧問內幕！傳勾結以總理內唐亞胡推動對伊朗動武

川普關稅戰2.0：全球貿易再洗牌 台灣如何突圍？ ─ 中經院院長連賢明深度解析

相關新聞

【重磅快評】關稅大刀台灣還在挨宰

川普掀起的全球關稅大戰已滿一個月，台灣命運如何？至今還不明確。全球估計等著與美國協商稅率的上百國家必須在展延生效的九十天...

台幣急升31.064元 彭双浪：企業經營最擔心波動

關稅跟匯率成科技業經營最大挑戰，友達（2409）董事長彭双浪指出，匯率一體兩面，過去台灣也一度有美元匯率25元的紀錄，當...

關稅戰下一步匯率戰？專家：應無升破28元空間

美國總統川普4月2日拋出對等關稅震撼彈，美元指數下殺，跌破100大關，正式轉為空頭格局，非美貨幣強勢反彈之際，市場開始憂...

台電：郭智輝支持電力建設 不會衝擊士氣

經濟部長郭智輝先前關於台電員工發言惹議，台電今天受訪時表示，郭智輝尊重多元意見，也一直支持台電建設，才能把國家電力建設朝...

美關稅政策牽動表現 4月出口增幅可能趨緩

財政部8日將公布2025年4月出口統計。財政部表示，在不考慮美國總統川普關稅政策的影響下，由於步入傳統淡季，再加上拉貨力...

我持有美公債 全球第十多

根據美國財政部國際資本流動報告（TIC）資料顯示，截至今年2月底，台灣持有的美國公債部位不減反增，由今年1月底的2,90...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。