川普就職屆滿百日 經貿秩序瓦解、產業應對兩樣情

美國總統川普高舉關稅大刀，威逼各國向美談判，換取較低稅率，如今川普就職屆滿百日，多邊經貿體制已經瓦解。專家更指出，關稅威脅來勢洶洶，台灣卻是高科技、傳統產業兩樣情，高科技產業因競爭力較強，已經思考長線布局，傳產尤其中小企業，仍是茫然失措。

川普今年1月20日宣誓就任美國第47任總統，時隔4年，再次入主白宮，不只扭轉美國對烏克蘭戰爭的政策、動搖北約集體防禦的基本信條、宣布退出巴黎協定，並簽署「美國優先貿易政策」，拉開關稅戰序幕。

川普更在4月2日拋出震撼彈，對全球超過180個國家祭出「對等關稅」（Reciprocal Tariffs），而後又於9日態度大轉彎，宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。各國獲得喘息機會，趕緊排隊卡位談判，希望將關稅傷害壓低。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，川普透過高額關稅，威逼各國向美國談判，如同眾星拱月（美國），全球運行已久的多邊經貿體制已然瓦解。

多邊經貿體制徹底破壞 專家估未來發展以美國為軸心

2017年，川普首次入主白宮，他上任後第一件事，就是簽署行政命令，宣布美國退出「跨太平洋伙伴關係協定（TPP）」多邊組織。

劉大年指出，川普1.0就不甩舊有國際經貿秩序，「多邊體制被破壞，川普第一任就發生，只是第二任更徹底」。

劉大年分析，川普第一任期僅對中國加徵關稅，第2任則是對等關稅，誰都閃不掉，在此情況下，經貿發展有2趨勢，一是形塑以美國為軸心的雙邊經貿體制，2是美中競爭會愈來愈激烈，儘管競爭過程也會談判，但美中不只是「對手」，更是「敵手」，競爭態勢會一直持續下去。

此外，劉大年提醒，川普不像拜登政府，制衡中國之外，還是強調結盟，如印太經濟架構（IPEF）、台美21世紀貿易倡議等，川普對此完全沒興趣。

劉大年指出，川普讓國際經貿秩序大亂，未來會衍生與美國談好條件後，國際貿易組織（WTO）最惠國待遇原則到底是否還適用的問題，然而，現在各國似乎無暇顧及此事，只趕著在90天內衝刺談判進度。

儘管無從預測國際局勢發展，劉大年認為，台灣對等關稅稅率在全世界是前段班，現在最要緊的仍是與美國談判，如何開放市場，把損害降至最低，但「要全身而退是不可能的」。

關稅來勢洶洶 產業應對兩樣情

川普4月2日宣布對等關稅，台灣稅率高達32%，遠高於日本的24%、韓國25%，社會一片譁然，雖然9日政策大轉彎，中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，還是有台商因此「被燙到」。

白宗城說明，台灣對美一般是採FOB（Free onBoard）模式發貨，可以理解為「離港後就沒我的事」，美國關稅與台商沒有關係，然而川普4月2日宣布對等關稅後，稅率超乎各界預期，有台商的貨已經在海上運行，又還沒收到貨款，客戶直接要求關稅對半分攤，否則就不收貨。

白宗城指出，如果貨停在港口沒人收貨，就得原船送回，且費用要賣方負責，台商只能吃下悶虧，不得不答應，「十分不講道義」。

如今川普對等關稅暫緩90天，對中則提高關稅稅率，在此情境下，白宗城觀察到，台灣的高科技業、傳統產業，是兩種截然不同氛圍。

白宗城指出，許多高科技廠商已經設有24小時戰情室，並思考全球如何調配產能、供應鏈如何重組等中長線課題；相較高科技廠繃緊神經，傳統產業則是不同光景，只能天天看新聞，時間到了倒頭就睡，因為他們不具主導權。

美國對等關稅影響下，科技供應鏈開始評估陸轉移生產基地降低衝擊，代工廠英業達4月底宣布砸27億元，赴美設廠生產伺服器；此外，半導體封測龍頭日月光投控與面板大廠友達近日也鬆口規劃赴美設廠。

白宗城表示，台灣電子業具備競爭力優勢，關稅衝擊短期殺傷力不強，現在廠商看的都是更遠的事情，積極迎戰中長期變局；傳統產業尤其中小企業，可以說是雞飛狗跳，因為資源有限、缺乏專業人才，「他們不是不想做，是不知道該怎麼做」。

目前因應對等關稅，政府與美方談判持續進行，行政院院長卓榮泰4月初起，帶領行政團隊展開產業傾聽之旅，並提出因應美國關稅出口供應鏈支持方案，方案總金額從新台幣880億元調整至930億元。

白宗城認為，川普點燃關稅戰火，形同掀開潘朵拉盒子，打開後很難蓋回去，反全球化之路還會繼續走一段時間；雖然美國是全世界最大經濟體，但扣除美國29兆美元國內生產毛額（GDP）後，全球GDP還有約81兆美元的規模，歐盟、東協都是很強大的市場，「反全球化時代，各國會互相取暖，政府要趕快跟友好國家洽談」。

就職百日民調破底 學者：川普壓力極大

值得注意的是，川普在2024年美國大選獲得空前勝利，橫掃7大搖擺州，普選票及選舉人票雙贏，讓他信心滿滿，上任後雷厲風行，迅速簽署多項備受爭議的行政命令。

然而，美國有線電視新聞網（CNN）最新民調結果顯示，川普挾個人生涯最高支持度重返白宮，但執政將滿百日之際，美國民眾對於他截至目前施政表現的看法已經轉為嚴重負面。

CNN委託民調機構SSRS進行這項民意調查結果顯示，川普支持度僅41%，至少是自從1953年至1961年間入主白宮的艾森豪（Dwight Eisenhower）以來，歷任總統就職百日時的最低支持度，也比他自己首度執政相同階段時為低。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，川普以1.0時期的成功經驗套用至2.0時的關稅戰，但事情未如他預料的發展，加拿大、歐盟、中國都以反制措施回敬，如今執政滿百日，不只民調破底，美元弱、股市慘，股匯雙殺，「川普現在壓力非常大」。

孫明德認為，對等關稅90天緩衝期還未結束，而且川普國內民意破底，不妨先讓子彈飛一會兒，或許事態不如預想嚴重，也可能「一直說狼來了，結果來的是哈士奇」。