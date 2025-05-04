中高齡勞工規劃62歲退休 時間仍早

勞動部調查指出，我國45~64歲中高齡勞工約有76.9%尚未規畫退休年齡，但有23.1%中高齡勞工已規畫退休年齡。調查顯示，未規畫退休勞工平均希望退休年齡及後者平均規畫退休年齡，皆約62歲多，與勞保老年年金法定請領年齡65歲相較，還是太早退。勞動部因此政策推動中高齡續留職場，不要太早退休。

勞動部2023年中高齡及高齡（45歲以上）勞動狀況調查指出，「45~54歲勞工」有84%尚未規畫退休年齡，但希望62.1歲退休；16%已規畫退休時間，平均規畫退休年齡是60.6歲。顯見勞工若規畫退休，年齡會更早。

「55~64歲勞工」有63%尚未規畫退休年齡，但希望64.2歲退休。另有37%勞工已規畫退休，平均規畫退休年齡是63.4歲。「65歲以上勞工」逾半已規畫退休。

勞工太早退，恐怕是在職場遭遇困難而萌生退意。勞動部調查顯示，中高齡年齡層遭遇困難皆以「薪資或福利不符期望」占比最高。