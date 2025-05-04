中高齡勞工 四年要增48萬人 勞部推動僱用、就業獎勵

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
少子化趨勢愈趨明顯，為補足勞動力缺口，勞動部鎖定中高齡族群。圖／聯合報系資料照片
少子化趨勢愈趨明顯，為補足勞動力缺口，勞動部鎖定中高齡族群。圖／聯合報系資料照片

少子化趨勢愈趨明顯，為補足勞動力缺口，勞動部鎖定中高齡族群。勞動部訂定未來四年（2025~2028年）目標，每年增加12萬中高齡及高齡者續留或重返職場。簡言之，四年要增加48萬名中高齡勞動大軍。

我國新生兒持續創低，估2040年後每年新生兒將跌破10萬人，隨最大出生潮「五」、「六」年級生將陸續步入65歲法定退休年齡，15到64歲工作年齡人口估到2040年僅剩1,317萬人，較2024年1,617萬人大減300萬人，平均每年減少20萬人。

為補充工作年齡人口，勞動部一方面鼓勵婦女、中高齡進入職場，高齡者續留職場，延緩退休。

勞動部力推中高齡勞動力大軍
勞動部力推中高齡勞動力大軍

為爭取中高齡留在職場，勞動部三箭齊發。一、僱用獎助。為鼓勵雇主釋出更多僱用中高齡及高齡者工作機會，勞動部提供每月最高發給1.3萬至1.5萬元，部分工時每小時發給70至80元，最長發給12個月，最高18萬元之僱用獎助鼓勵雇主進用失業中高齡及高齡者勞工。

二、就業獎勵。勞動部對離開職場連續達三個月以上之年滿55歲以上及依法退休者，經公立就業服務機構推介穩定就業達90日者，提供每人最高6萬元就業獎勵、部分工時最高3萬元，鼓勵重返職場及再就業。

三、繼續僱用高齡者補助。繼續僱用屆齡退休勞工，勞動部提供雇主前六個月補助每人每月1.3萬元，第七至18個月補助每人每月1.5萬元，部分工時每小時發給70至80元，最高25.8萬元之繼續僱用高齡者補助，促進經驗傳承與世代合作。

勞動部表示，上述都可提高中高齡及高齡者勞參率。2024年12月中高齡勞參率為67.46%、高齡勞參率為9.93%，合計527.3萬名勞動力，勞參率分別較「中高齡及高齡者就業促進法」施行前（2020年11月）成長3.26個及0.81個百分點，顯見中高齡及高齡者勞動情況逐漸成長。

中高齡 勞動部

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