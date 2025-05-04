央行握美債 逾4,624億美元
中央銀行究竟持有多少美債？近期官方公布的幾項數據落差甚大，令外界如霧裡看花；對此，央行總裁楊金龍曾公開說明，央行持有美債部位占外匯存底比重逾八成，以3月外匯存底5,780億美元估算，央行持有美債規模超過4,624億美元。
楊金龍先前在立法院透露，外匯存底裡美債占比逾八成，其他為歐元、澳幣等，央行會隨時調整幣別配置比重，至於央行副總裁朱美麗先前表示，外匯存底裡美債占比高達92%，可能是看錯數字。
金融圈高層推估，朱副總裁所稱的逾九成比重，很可能是外匯存底裡持有的「歐美債券」部位，包含美債與其他非美元的外幣債券。
此外，央行外匯存底配置的「美債」不只美國政府公債，還包括美元計價債券；例如，住房抵押貸款融資機構房地美、房利美等發行的美元債券，都不會列在美財部統計的美國公債部位。
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