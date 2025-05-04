我持有美公債 全球第十多

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

根據美國財政部國際資本流動報告（TIC）資料顯示，截至今年2月底，台灣持有的美國公債部位不減反增，由今年1月底的2,905億美元增至2,948億美元，續創歷史新高，擠下瑞士搶進第十名，單月增43億美元。

金融圈主管解釋，美國財政部公布的美債統計是指：「台灣官方與金融機構等合計持有的美國公債部位」，但國內許多金融機構持有的「美元債券」其實不是「美國公債」，而是美元計價的投資等級公司債、金融債等，只要不是美國「公債」，就不會列計在美國財政部的這項統計裡。

資料顯示，台灣持有美國公債部位在去年9月達到前一波高峰為2,911億美元，之後連三月下滑，去年12月落於2,825億美元。

今年1月以來，台灣持有美國公債規模持續擴增，去年12月為2,825億美元，今年1月增至2,905億美元，排名全球11；今年2月再擴增至2,948億美元，超車瑞士，成為第十名，前兩月累計增持123億美元。

美國公債 財政部

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