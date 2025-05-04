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央行持有美債 估逾4624億美元
中央銀行持有多少美債？近期官方公布數據落差甚大；央行總裁楊金龍曾公開說明，央行持有美債占外匯存底比重逾八成，以三月外匯存底五千七百八十億美元估算，央行持有美債超過四六二四億美元。
央行外匯存底配置的「美債」不只「美國政府公債」，還包括其他美元計價債券；例如房地美、房利美及國際清算銀行等大型機構發行的美債，都不列在美國財政部統計的「美國公債」，而外匯存底逾八成美債，便包含了這些機構發行的美債。
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