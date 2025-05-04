外資拋匯後 「躲進」台積電

新台幣匯率二日上演「驚奇秀」，中央銀行在匯市收盤前最後五分鐘出手，讓新台幣匯率從卅點九八元拉回，力守卅一元大關，終場驚險以卅一點○六四元作收。金融界預期，台北匯市本周仍會繼續動盪，「股匯市是否同步」以及「防範禿鷹來襲」將會是匯市本周兩大觀察重點。

匯銀圈人士認為，新台幣本周若升破升破卅點八的心理關卡，匯率將重見二字頭。

統計顯示，新台幣匯率出現二字頭，上一次是在二○二一年，而在二○二○年第四季到二○二一年第一季，曾出現廿七、廿八元的「七上八下」價位。匯銀人士指出，美國擺明了先處理完關稅，第二階段就輪到匯率，新台幣匯率升值在所難免，央行心裡也很清楚。

新台幣這波升值，外資及出口商拋匯產生的影響最大，尤其是高科技大廠這波受災慘重，即使營收好，大量來自海外的收入，也會被匯損吃掉，重演新冠疫情期間的「營收好，但獲利不好」窘境。

壽險公司則是另一大重災戶，光是四月卅日的匯價就將令數家中大型壽險公司產生單月虧損，或是濱臨虧損邊緣。倘若五月的匯價真的來到廿七元，等於單月升值超過百分之十，勢將重創壽險獲利。

除了出口商之外，外資拋匯之後的動向也令人矚目，不過，從五月二日的股市進出走向來看，許多外資已前進權值股，尤其以護國神山台積電為主。證交所最新統計顯示，外資買進台積電，已在二日爆出大量，單日外資買超二五七一二張，創下一月六日，近四個月來的單日最高買超紀錄，這也顯示外資法人對於台積電的確有信心，而且既然已進場買台股，央行也無話可說。

只是，接下來還有另一個重要觀察點，在於股市匯市是否同步演出。金融業高層指出，股匯市不見得同向，最詭異的將是股市不好，匯市卻一路升值，這就代表台灣的匯市基本面出了很大的問題，至於外資躲進護國神山台積電，由於台積電對大盤指數拉抬效果極大，屆時也很有可能再發生股市「假象」，亦即只有台積電一家好，其他股票遭大賣。

此外，即使是新台幣匯率升值，也得防範「禿鷹」來襲。一位金融業高層提醒，不要以為只有貶值才有禿鷹，升值照樣有空間，只要市場有大波動，禿鷹就能找到賺錢的方式，尤其是在新台幣匯率升值之際，再加上市場預期心理的推波助瀾，NDF（無本金交割遠期外匯）因為海外折價幅度放大，有更大的操作空間可來進行「無風險套利」，包括進行股匯債市的跨市場操作，這些都是央行後續如何穩定匯市的挑戰。