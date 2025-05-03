相差逾千億美元 我央行持有多少美債？數據落差原因曝光

中央銀行究竟持有多少美債？近期官方公布的幾項數據落差甚大，令外界如霧裡看花；對此，央行總裁楊金龍曾公開說明，央行持有的美債部位，占外匯存底比重逾八成，以3月外匯存底5,780億美元估算，央行持有的美債規模超過4,624億美元。

楊金龍先前在立法院透露，外匯存底裡美債占比逾八成，其他為歐元、澳幣等，央行會隨時調整幣別配置比重，至於央行副總裁朱美麗先前表示，外匯存底裡美債占比高達92%，可能是看錯數字；金融圈高層推估，朱副總裁所稱的逾九成比重，很可能是外匯存底裡持有的「歐美債券」部位，包含美債與其他非美元的外幣債券。

此外，央行外匯存底配置的「美債」不只「美國政府公債」，還包括其他美元計價債券；例如，半官方性質的住房抵押貸款融資機構房地美、房利美等發行的美元債券，及國際清算銀行等大型機構發行的美元債券，都不會列計在美國財政部統計的「美國公債」部位裡，而外匯存底裡逾八成的美債，便包含了這些機構發行的美元債券。

金融圈主管說，美國財政部每月公布各國持有美國公債統計，為台灣央行、壽險、銀行等金融機構合計持有美國公債的部位，截至今年2月底，台灣官方與民間合計持有的美債（單指美國政府公債）僅2,948億美元，但央行外匯存底持有美債規模逾4,600億美元，兩者數據落差甚巨。

以此研判，央行除持有美國公債外，更握有許多非政府公債的美元計價債券，央行從未透露過外匯存底裡有多少「美國公債」，但可以確定的是，外匯存底首重安全性與流動性，配置了大量歐美等先進國家的公債，且多持有至到期。