美關稅政策牽動表現 4月出口增幅可能趨緩

財政部8日將公布2025年4月出口統計。財政部表示，在不考慮美國總統川普關稅政策的影響下，由於步入傳統淡季，再加上拉貨力道減緩、高基期影響，增幅會減弱，預計出口規模為374億至393億美元，年增幅度持平或年增5％之間。

財政部上月公布3月出口495.7億美元，創歷年單月新高，為首度逼近500億美元大關。財政部指出，主要受惠於人工智慧與高效能運算等新興商機持續擴散發展。

更重要的因素為美國關稅政策的變數引發科技業客戶提前部署，拉貨力道帶動出口值在對等關稅宣布之前達到新的高峰，也衝上前所未見的新高點，年增幅度18.6％、為連續17個月正成長。

圖／經濟日報提供

回顧今年以來，過去每年上半年多為傳統淡季，但今年第1季呈現淡季不淡，出口規模1,295.8億美元，改寫單季新高，較去年第4季增加2.9％。

受惠於人工智慧（AI）與新興應用商機持續熱絡，以及客戶端因應美國關稅政策變數而提前拉貨，主要貨品普遍揚升，其中資通與視聽產品出口169.4億美元，連月刷新歷年單月最高、年增34％；電子零組件出口175.3億美元，年增19.3％，其中積體電路年增20.6％。第一季出口以資通與視聽產品年增42.3％居最大引擎。

傳統貨品部分，礦產品增加16.8％，但受市場產能過剩、競爭加劇影響，塑橡膠及其製品、紡織品、化學品各年減4.8％、2.8％、1.7％。

展望未來，財政部表示，人工智慧技術與相關應用加速推展，且持續滲透至終端電子產品，再加上以國內半導體及資通訊供應鏈深具製程與產能之競爭優勢，均可望維繫我國出口動能，但美國廣泛性實施加徵關稅政策、各國後續因應作為、地緣政治衝突等不確定性升高，都為全球經濟增添下行風險，有待密切關注後續發展。