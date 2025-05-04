電子零組件製造業 最吸金
根據經濟部投審司統計，自2009年6月底開放陸資來台投資以來，截至今年2月底為止，獲通過的1,627件陸資投資案中，以投資金額比重來看，有26.1%的投資金額集中在電子零組件製造業，投資金額比率居各領域之冠，其次則為批發及零售業，以25.4%位居第二。
位列第三到第五名，則分別為銀行業占9.4%，資訊軟體服務業占5.1%，港埠業占4.6%，代表前五大行業就占了歷年來台投資金額的70.6%。
以投資金額計算，電子零組件製造業67件，總金額達到7.8億美元（新台幣260億元），而批發及零售業則以1,079件，總金額約7.6億美元（新台幣253億元）居次。
排名第三位的行業則由銀行業出線。數據顯示，雖然陸資銀行業對台投資案僅有三家，但由於資本額較高，陸資銀行對台總投資額達到2億美元（新台幣66億元）。
以投資件數排名，陸資來台投資的前五大行業，除了批發及零售業以1,079件居冠外，資訊軟體服務業則以114件，超越餐飲業89件，分居第二和第三。而電子零組件製造業的67件，和電腦、電子產品及光學製造業39件，則位居陸資來台投資件數的第四和第五位。這也顯示陸資來台投資的行業金額，與實際投資件數不一定完全成正比。
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