每周一勢／去年Q4製造業固定資產增購年增69%
據經濟部統計，2024年第4季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地）6,952億元，季增50.7%，年增69.1%，主因半導體大廠為肆應AI商機及維持技術領先持續投資，帶動相關供應鏈擴增產能所致。
機械及雜項設備占78%最多
據經濟部統計，2024年第4季製造業國內固定資產增購，按固定資產型態觀察，以機械及雜項設備增購占78.2%最多，年增76.4%；其次為房屋及營建工程占21.2%，年增49.5%。
電子零組件業增購4,966億元
據經濟部統計，2024年第4季製造業國內固定資產增購，就行業別觀察電子零組件業固定資產增購4,966億元，占製造業之71.4%居各業之冠，年增125.5%。化學材料及肥料業增購275億元，年減6.5%，是六大行業中唯一衰退行業別。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言