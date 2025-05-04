每周一勢／去年Q4製造業固定資產增購年增69%

據經濟部統計，2024年第4季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地）6,952億元，季增50.7%，年增69.1%，主因半導體大廠為肆應AI商機及維持技術領先持續投資，帶動相關供應鏈擴增產能所致。

機械及雜項設備占78%最多

據經濟部統計，2024年第4季製造業國內固定資產增購，按固定資產型態觀察，以機械及雜項設備增購占78.2%最多，年增76.4%；其次為房屋及營建工程占21.2%，年增49.5%。

圖／經濟日報提供

電子零組件業增購4,966億元

據經濟部統計，2024年第4季製造業國內固定資產增購，就行業別觀察電子零組件業固定資產增購4,966億元，占製造業之71.4%居各業之冠，年增125.5%。化學材料及肥料業增購275億元，年減6.5%，是六大行業中唯一衰退行業別。