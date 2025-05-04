台灣168／3月工業製造業生產指數創高

經濟部發布3月工業生產指數106.1，製造業生產指數106.89，雙創歷年同月新高，分別年增13.65%及14.71%，皆呈連13紅，主因AI需求強勁，以及因美國總統川普對等關稅政策，出現部分拉貨潮，帶動製造業生產熱絡。

今年全球經濟成長率估2.8%

國際貨幣基金（IMF）以美國「百年最高關稅」衝擊為由，預估全球今年經濟將成長2.8%，較1月估計成長3.3%，減少0.5個百分點。但台灣展望獲逆勢上修至2.9%，成長預料將高於全球平均。

重大公建經費將升至2,500億

為落實賴總統「台灣+1」的經濟戰略，亦即「立足台灣、布局全球、加強美國、產品行銷全世界」的四大目標，經盤點後，經濟部 2025年執行的重大公共建設經費預計可提高為2,500億元。

去年上市櫃海外投資攀高峰

去年上市櫃海外投資攀高峰。聯合報系資料照

金管會公布，2024年全年上市櫃公司海外市場（不含大陸）新增投資額1兆1,766億元，首度衝破兆元大關，改寫史上新高，同時大陸市場新增投資僅1,080億元，海外投資增額是大陸的近11倍，顯示台商大舉從大陸抽腿，「錢」進海外市場。