拿美債當關稅談判籌碼？ 台灣持有部位續創歷史新高還擠入前十大

美國財政部國際資本流動報告（TIC）資料顯示，截至今年2月底，台灣持有的美國公債部位不減反增，由今年1月底的2,905億美元增至2,948億美元，續創歷史新高，並擠下瑞士、搶進第十名，單月增加43億美元。

資料顯示，台灣持有美國公債部位在去年9月達到高峰、為2,911億美元，之後連三月下滑，去年12月落於2,825億美元。

今年1月以來，台灣持有美國公債規模持續擴增，去年12月為2,825億美元，今年1月增至2,905億美元，排名全球第11大；今年2月再擴增至2,948億美元，超車瑞士的2,908億美元、搶下第十名，前兩月累計增持123億美元。

數據顯示，今年前兩月，台灣仍持續增持美國公債、未見大舉拋售潮。

美國對各國揮舞關稅大刀，身為美債大戶的日本率先表態，持有逾1兆美元的美國公債，將成與華府進行貿易談判的籌碼。

根據美國財政部最新資料，日本2月增持466億美元的美國國債，持有規模為1兆1,259億美元，蟬聯美國第一大債主；中國大陸2月增持235億美元美國國債至7,843億美元，連二月增持。

此數據顯示，中國大陸與日本在今年前兩月未有大舉拋售美債、「去美元化」的情況。

另外，英國2月增持101億美元、握有的美國國債增至7,503億美元，位列第三。

2月持有美國公債規模前十大國家，依序為開曼群島、盧森堡、加拿大、比利時、法國、愛爾蘭和台灣。

金融圈主管解釋，美國財政部公布的美債統計是指：「台灣官方與金融機構等合計持有的美國公債部位」，但國內許多金融機構持有的「美元債券」其實不是「美國公債」，而是美元計價的投資等級公司債、金融債等，只要不是美國「公債」，就不會列計在美國財政部的這項統計裡。