台美關稅談判關鍵期 學者：央行應不會過度干預台幣走強

新台幣2日強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，引發外界高度關注。學者表示，現正值台美談判關鍵時期，預料央行不會過度干預新台幣走強，以避免台灣被美方列為匯率操縱國，但新台幣升值勢必對出口廠商造成壓力，業者需避險因應。

美國關稅政策造成國際金融市場震盪，另有專家指出，壽險業要對資產進行全面評估，金管會也須深入了解壽險業曝險情況。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生今天接受中央社記者電訪表示，美國總統川普關稅政策使市場對美元失去信心，美元走弱，其他貨幣走強，一般而言央行會進場干預，不希望貨幣強勢升值。

邱達生表示，美國財政部預計將於6月、12月公布匯率政策報告，觀察期間分別為去年全年度，以及去年下半年到今年上半年，由於台灣為出口導向經濟體，對美貿易順差與經常帳順差對GDP比率的2項標準一定會觸及，應會被列為匯率操縱觀察名單。

邱達生指出，現在正值台美談判的關鍵時期，台灣若被列為匯率操縱國，對等關稅可能也會談不下來，預料央行不會太過度干預新台幣走強。

他表示，與美國持續談判協商調降對等關稅，對台灣來說非常重要，但美國更在乎非關稅貿易壁壘、匯率操縱等議題，這些議題難免牽動台美在對等關稅談判的進展。

美國財政部每半年發布「美國主要貿易對手國的匯率政策」報告（簡稱匯率報告），評估主要貿易對手國是否操縱匯率。美國匯率報告3項標準，一為對美國商品及服務貿易順差逾150億美元；二為經常帳順差對GDP比率逾3%；三為淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。

觀察日本、韓國和中國等亞洲競爭對手的匯率變化，邱達生表示，因經濟政策和經貿情勢變化，日、韓匯率變化的力道不同，但由於中國出口美國產品關稅已被提高至145%，現階段並不在乎是否被美方列為匯率操縱國，人民幣應會肆無忌憚的買匯阻升。

邱達生指出，人民幣牽動東南亞等國貨幣匯率，但由於現在東南亞多國也和美國談判關稅議題，因此接續貶值、陷入匯率戰的可能性很低。

台灣方面，邱達生表示，電子零組件出口暢旺，新台幣有升值壓力，對出口的台廠造成壓力，出口產業要避險。

觀察壽險業曝險情形，邱達生表示，美債原本被視為最保險、穩定的資產，但隨著市場憂慮氛圍漸增，金融業會比較謹慎，也會對美元等相關資產配置進行整理。

政治大學金融系兼任教授殷乃平表示，股匯債等市場波動對壽險業都會有影響，尤其是川普上任後的關稅衝擊，使美債價格下跌，壽險業對美曝險的數字很大，壽險業現階段要進行避險動作，但整個國際經貿情勢都處於避險氛圍，可使用的避險工具可能不多。

殷乃平指出，雖然近期外資熱錢流入有助促進台灣金融市場活躍，反映在股市表現上，但須持續關注未來國際市場出現另外的變化，外資也會出走，進而造成台灣金融市場動盪不安。

殷乃平呼籲，市場前景看淡，外資或是壽險業可能在賣美債，過程中也會面臨一些損失，變化很多，須視資產組合型態全面評估，他建議，金管會要花點時間，深入了解壽險業曝險情況。