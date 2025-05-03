經部舉辦首屆台灣最大AI競賽「智慧創新大賞」台大等團隊勝出

經濟部為號召更多企業及學子投入AI應用技術的研發，及孕育更多AI專業人才，辦理首屆「智慧創新大賞」並於今（3）日於世貿一館進行決賽暨頒獎典禮。本屆共有來自36國、1,253個團隊參賽，最終決賽由233個隊伍中遴選出93個獎項，而8個金牌分別由「網威智慧科技」、「鈺立微電子」、「悠由數據應用」、「振生半導體」「國立中央大學」、「國立台灣大學」及英國、菲律賓等團隊獲得。

經濟部政務次長何晉滄在頒獎典禮中指出，AI正在快速改變全球產業結構，從製造、醫療、金融以至於日常生活中的各項服務，幾乎沒有一個領域不受影響。

「智慧創新大賞」以競賽平台將人才培育、技術應用及產業需求更緊密地結合起來。面對各行各業對AI技術的高度期待，希望透過實作導向的方式，鼓勵更多創新構想真正接上產業的需求。讓台灣在發展AI的過程中，能不斷培養新的人才、產出新的解方。同時，這次競賽的每一件參賽作品，都是AI技術結合真實需求與創意實踐的成果，透過實際行動展現將創意轉化為解方的無限可能。未來，經濟部也將持續透過政策資源與產業接軌，協助更多創新成果落地，實踐在地價值。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，首屆智慧大賞不但國內企業及學校報名踴躍，證明這項競賽不只是台灣的舞台，更是全球AI創意交流的重要平台。經濟部為協助產業快速強化AI人才及應用的能量，也將結合學校及法人研究機構的試產線能量，協助企業進行設計、新產品的研發與打樣，並與相關單位包括中企署、產發署共同合作，協助產業AI轉型，並養成AI實作專業人才。

產業發展署署長邱求慧表示，日前人工智慧科技基金會的調查報告指出台灣發展ＡI發展，「缺乏相關技術人才」是企業挑戰之首，而全球人工智慧指標也顯示，台灣基礎建設雖然排名第４，,但人才(38名)、研究(27名)及商業化(39名)都亟需提升，籌辦智慧創新大賞就是希望以競賽快速強化AI應用落地及培育相關人才。智慧創新大賞是國內規模最大、獎項最高，水準最高的AI競賽（獲獎率僅7.4%），期待大家共同努力，將AI擴散到百工百業，以AI驅動產業創新。

經濟部表示，首屆「智慧創新大賞」參賽作品橫跨資通訊（18.4%）、製造（16.2%）、醫療（15.9%）、批發零售（10.2%）、教育（8.6%）和金融（7.8%）等領域。不但代表尖端科技的應用，並展示AI技術在各行各業成功落地的潛力。

例如，製造領域的參賽隊伍利用AI優化單據處理，能提升作業效率並降低錯誤，這項技術也能應用於其他行業如金融和醫療；而智慧醫療領域的參賽團隊則展示了AI在疾病預測與診斷中的應用，這些創新方案都顯示出臺灣AI技術的廣闊市場潛力。除了技術應用外，超過100家新創及中小企業、上市櫃公司的參賽，進一步加速AI技術在灣各產業的導入。無論是製造業、金融服務，或是智慧醫療與教育領域，AI應用正以驚人速度讓臺灣產業結構升級轉型，並為企業帶來前所未有的發展機會。

經濟部表示，將持續攜手產、學、研各界共同努力，期望每年舉辦的「智慧創新大賞」成為國內推動AI技術發展、人才培育與創新應用的重要平台，持續發掘更多潛力新星。

透過決賽現場的展示與交流，營造參賽團隊間激盪創意、交換想法的環境，同時促成企業與優秀在學及國際人才的即時媒合。此外，於每年5月「COMPUTEX」展會期間，將同步舉辦媒合活動，預計邀請超過20家國內外創投與買家參與，促進參賽團隊與業界間的深度交流與合作，進一步擴大AI創新應用的商業化機會。