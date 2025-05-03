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富達國際：美股超級財報周 三大利多及三大利空

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，美國進入超級財報周，從重量級科技股的財報及投資人反應來看，目前投資人情緒好壞參半，有三大因素支持樂觀情緒，也有三大利空讓投資人保守觀望。

富達國際投資總監史蒂文斯（Tom Stevenson）分析，美股現正處於今年2月高點及3月低點之間。部分大型投資銀行對美股後市抱持樂觀看法，預期S&P 500指數年底前可望重新站上6,000點，代表美股歷經2023年及2024年連續兩年逾20%升幅後，今年表現相對持平。

史蒂文斯指出，三大利多支持樂觀氣氛。首先，「川普賣權」（Trump put）指美股跌至疲弱水準時，美國總統川普就調整貿易及關稅政策，以提振市場情緒。過去數周美國股債市場明顯回升，證明「川普賣權」確實會於市場跌至低點時生效，並非僅屬市場憧憬。

其次，儘管未來數季美國企業獲利增長可能放緩，但市場對美企獲利增長預期仍合理，且評價已由近期高點回落，支撐投資人樂觀情緒。隨著美國企業財報周展開，尤其Meta、微軟及亞馬遜等科技巨頭公布業績顯示，企業獲利前景將更趨明朗。同時，美股七雄評價已由數月前約40倍本益比的高點，回落至目前約25倍較合理的水準。

第三，企業債信用利差收窄。之前受到關稅消息衝擊，企業債與美國公債之間利差一度大幅擴大，但最近已收窄，顯示信用分析師預期未來企業不會面臨太大困境。

至於三大不利因素，首先是經濟隱憂。高盛將美國經濟衰退機率上調至45%。史蒂文斯指出，基於美國平均進口關稅率有望落在10%至20%之間，遠高於年初的2.5%，此預測實屬合理。

其次，在此艱難的經濟環境下，企業獲利難免下修。目前市場已反映企業獲利將年增近一成，但過去歷史反映，即使經濟輕微衰退，企業獲利年增率也可能出現負值。

最後一個論點為評價仍偏高。美股經過近期調整，本益比回落至約19倍，雖為近年較低水準，但仍高於疫情前五年約17倍的平均值，也高於1980年以來經濟衰退期間最低的10倍本益比。

史蒂文斯指出，如果美股獲利成長3%，且評價為疫情前平均，則S&P 500指數將由當前約5,500點水準，下跌至4,500點。

投資銀行 美國公債 美股

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