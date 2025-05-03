下周94家S&P 500成分股公布財報 法人：部分企業可能下修財測

受到川普關稅政策放緩，美中談判似有轉機，加上微軟、Meta等科技巨頭繳出亮眼財報，持續修復市場信心，本周美股驚驚漲。根據統計，下周將有94家S&P 500成分股公布財報，法人認為，受川普關稅政策影響，部分企業可能下修財測。

就已公布財報的業者來看，美股首季財報大致持穩，目前已有69.6% S&P 500成分股公布財報，47.7%營收優於預期，平均年增4.06%，76.44% EPS優於預期。根據Factset（4月25日）資料，預計首季S&P 500指數企業獲利將成長10.1%，其中醫療保健、通訊服務將成長36.7%、23.3%。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，川普2.0的經濟和投資格局每天都在變化，市場也在努力適應，對前景保持謹慎，但越來越具有建設性和伺機布局機會。儘管川普政府正積極重塑全球經濟格局，可能帶來破壞性影響，但關稅的最終結果將不及當前的恐慌水準。

隨市場轉為平靜、貿易協議談判達成，市場將重新聚焦且重新關注幾個關鍵領域，首先是美國實際經濟狀況，雖然美國經濟面臨一些壓力，但仍具有彈性，隨衝擊逐漸過去，對美國經濟造成的結構性損害可能不會太大。

其次是川普2.0削減政府支出應會降低聯邦赤字，放鬆管制和減稅則有助推動效率投資和許多併購，而基礎設施投資也會支持美國經濟。由於部分不受到關稅或貿易影響的優質公司也受到沉重打擊，因此這是一個以優惠價格尋找優秀企業的好時機。