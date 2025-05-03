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日圓貶至0.2185低點 民眾買進撿小確幸
新台幣昨日狂升，帶動鄰近的日圓、人民幣也有不同走勢。雖然台幣升值不利出口業者，對要兌換日圓的民眾卻是小確幸，以台灣銀行昨日賣出的日圓價格○點二一八五來看，對比四月廿一日的○點二三四四，換一萬日圓等於可省一五九元，倘若換十萬日圓，可省下一五九九元台幣，相當划算。
為何日圓近一周反而貶值？除了日本銀行（日本中央銀行）此次開會作出不升息決議之外，另一個關鍵影響在於美國的貿易戰情勢趨緩，讓投資人用日圓避險的需求弱化。
金融圈人士指出，民眾若要買進日圓，現在已是可以進場的好時機。由於地緣政治及貿易戰並未根本解決，現在頂多視為「中場休息」，一旦避險需求升溫，日圓匯率還是會升值。
中美關稅戰緩和跡象，也帶動人民幣回升。離岸人民幣昨對美元升破七點二三，大漲近五百個基點（約百分之零點七），為三月廿日以來最高。
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