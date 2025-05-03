新聞眼／台幣狂升…貨幣戰逼近 賴政府陷兩難

美國總統川普點燃關稅大戰尚未結束，已進一步演變為貨幣戰。熱錢來襲及出口商瘋狂拋匯，新台幣匯率昨飆升九點五三角。台灣還未擠上第一輪與川普政府直接對談關稅名單，新台幣卻正快速升值，後續升值壓力沉重。

四月以來，美元走弱、新台幣逐步升值，台北匯市昨日更加瘋狂，一天爆出逾卅億美元的成交巨量，新台幣連五天升值，累計升值已達一點四六五元。

近期新台幣升值的背景與關稅戰有關，甚至有媒體幅報導，「海湖莊園協議」的終極目標是讓新台幣兌美元升值到十三點三元的誇張價位。儘管央行澄清，強調美國財政部並未要求新台幣升值，所謂升值到「特定價位」更是無稽之談，但匯市仍掀起賣匯風潮，新台幣遭逢強大升值壓力。

但關稅戰的下一波是貨幣戰，已可預見且大勢難擋，接下來各國對美元的升貶程度不同，將進入一場「混戰」。例如處在關稅戰暴風圈的人民幣承受巨大貶值壓力，日本及台灣為了要換得較低的關稅稅率，日圓、新台幣都有對美元升值的可能性。正因如此，近日新台幣的升值壓力不見得是來自美方直接施壓，而是熱錢看準趨勢而進場炒股加炒匯「兩頭賺」，出口商也有「先賣（匯）先贏」的想法。

川普多次表明樂見美元貶值以刺激出口。這是因為過去強勢美元雖維繫了美國的金融霸權，讓美國可以用低成本舉債，但這對美國帶來產業空洞化、就業流失等後遺症。所以美國一是必須想辦法強迫其他國家來分擔美元儲備地位的代價，二是要求聯準會降息連帶促使美元貶值，重拾美國對外貿易競爭力。

過去央行被外界認為是「阻升不阻貶」，也因此始終被美方列在匯率操縱觀察名單上，隨著與美國進入「一對一」關稅談判階段，新台幣勢必被迫升值。而台灣還沒上談判桌，新台幣就狂升，引爆出口產業被關稅匯率兩頭夾殺的困境，賴政府馬上就得面對「貶值保出口vs.升值避制裁」的政策兩難。