新台幣強升強貶 不利企業轉型

新台幣急升，多位財經學者認為，近日新台幣急升並非來自美國施壓，不過新台幣短期急升急貶都不是好事，廠商無法避險也不利轉型；且如果趨勢持續，接下來恐會有一波廠商出走潮。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，新台幣短期急升急貶都不是好事，因為廠商無法避險，也不利轉型；但就長期經濟來看，新台幣升值對台灣不是壞事，因為升值固然對毛利率低產業有衝擊，但對高毛利產業就沒有影響，台灣面對人口老化，應該要追求發展高毛利產業，不應停留在過去靠匯率維持競爭力。

中央大學經濟系教授吳大任說，連日來新台幣持續急升，讓出口廠商匯損嚴重，加上原本已經面臨高關稅壓力，台幣升值對出口廠商是雪上加霜，如果趨勢持續，接下來恐會有一波廠商出走潮。

吳大任表示，升值對出口廠商影響最大，台幣升值前若1美元兌33元新台幣，升值只能換31元台幣，出口商產品拿到的都是美元，如果拿到100萬美元，可以換3,300萬台幣，現在只能換3,100萬，少了200萬元，但員工薪水及原物料及設備等支出都是台幣，可能原來賺錢，但換成台幣卻虧錢。

不過，吳大任不認為近日新台幣急升是來自美國施壓，因為美國現在應該還沒空管台灣貨幣。

東海大學經濟系教授邱達生表示，關稅戰不可能演變成貨幣戰，因為現在各國包括台灣在內，都在排隊等著跟美國進行對等關稅談判，各國貿易談判代表也一定會將談判結果帶回國內，並且承諾不操弄貨幣，各國央行也會遵循，不可能讓辛苦談判結果付諸流水。