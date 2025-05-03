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台幣強升 經濟學家：買美元良機

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台幣匯率近日升勢猶如「失速列車」，從3月33字頭暴衝至昨（2）日31字頭，下周甚至有挑戰30元整數大關的機會，外匯投資人該如何因應？永豐金控首席經濟學家黃蔭基建議，新台幣匯率升值趨勢尚未改變，企業應適度避險，同時也是財富管理客戶、國人購入美元好機會。

黃蔭基分析，新台幣匯率昨天大幅震盪、盤中一度走強至30.77元，主要是因為「海湖莊園協議」議題持續發酵，市場憂心美國可能會循「廣場協議」讓美元弱勢，因此立法委員詢問行政院長卓榮泰與央行總裁楊金龍，美國是否對台灣施壓，要讓新台幣匯率升值以減少貿易順差，對此，楊總裁已經否認，但無法消弭市場疑慮，企業仍大舉拋售美元部位。

黃蔭基指出，新台幣匯率目前升值趨勢尚未看到改變，企業適度避險有其必要，對於有美元需求的財富管理客戶與國人而言，新台幣匯率大幅升值，反而是購入美元好機會。

大型國銀交易室主管也說，在此「激情」時刻，握有美元的投資人不用恐慌、也無需急著拋售。

台幣匯率 新台幣

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