新台幣強升 卓揆：沒有強力操縱匯率

面對新台幣匯價飆升，行政院長卓榮泰昨（2）日表示，台灣長期是匯率穩定國家，沒有強力操縱匯率，並沒有受到任何壓力，還是取決於市場機制。

立法院會昨日總質詢，國民黨立委羅明才質疑，新台幣近期升值速度偏快，是否有受到外界壓力？卓榮泰回應，央行總裁楊金龍日前答詢時提到，長期來看台灣是匯率穩定國家，沒有強力操縱匯率，都是取決於市場機制。美元最近比較疲軟，趨勢反映關稅貿易政策調整過程中，各國都還在調適。

卓榮泰坦言，新台幣匯價升值會對國內出口產業造成相當大衝擊，因此政府才提出產業支持方案，希望從各方面幫忙產業度過衝擊。現在面臨的狀況都在政府判斷中，沒有不可控狀況。

羅明才追問是否有來自美方壓力？卓榮泰重申，沒有壓力，但政府必須穩定股匯市，股市穩定已有一套作為，但匯率受國際情勢影響很大，現在持續觀察中。

羅明才提到，近期新台幣漲幅相當高，沒有看到央行有所作為，此外，我國外匯存底美債占比高，萬一新台幣升值突破27元，未實現損益會很大。國內金融業到底買了多少美債？是否有掌握？不應把所有雞蛋放在一個籃子內。

卓榮泰說，我國是依市場機制、不是一個政治干預貨幣的國家，民營金融機構購買美債是追求長期穩定獲利，匯率的穩定很重要，「我想各國現在都會有一些基本避險、安定匯率措施，需要時間慢慢調適」。