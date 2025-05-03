機械公會、和大集團呼籲政府 匯率一定要守住30元

新台幣對美元匯率狂升，讓以出口為主的機械及工具機產業驚恐不已。台灣機械公會理事長莊大立與和大（1536）集團董事長沈國榮昨（2）日同聲呼籲政府：「匯率一定要守住30元以上關卡不能破，否則後果不堪設想。」

莊大立表示，雖然新台幣匯率問題「業界講了好多年也沒有用」，但他還是要提醒政府，該守住的一定要守住，「30元關卡絕對不能破，這是台灣機械業與工具機業的底線」。

台幣狂升恐重創機械業

除了新台幣對美元匯率狂升，業界驚恐不已，莊大立更怕的是，「如果人民幣此時再貶值，那就更慘了」。他說，中國大陸近幾年工具機產業發展快速，人民幣如果再貶值，對他們出口有利，對台灣產品銷大陸或全球就更不利。

莊大立表示，大陸近幾年五軸機發展速度相當快，現在已出現五軸機銷售十強，他們的高端機種有廣大內需市場撐盤，可以自己練兵；反觀台灣市場，由於日圓之前貶值，大家都棄國產不用，選擇購買日本貨，真的讓人很傷心。

沈國榮說，新台幣匯率狂升與美國對等關稅政策可說是連動的，以目前來看，很可能會升破30元關卡，他相當憂心，建議政府30元關卡千萬不能破，否則後果不堪設想。

沈國榮說，美國關稅談判這二個月緩衝期，將是觀察重要指標，建議政府在與美國談判時，不要忘了將匯率因素列入談判考量。新台幣匯率從32.5元一路狂升，升值10%到15%，廠商還可以忍受，但一旦超過，對會嚴重衝擊今年營收與獲利。