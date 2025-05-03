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台幣大驚奇 狂升9.53角…央行調節守住31字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
匯市昨（2）日上演大驚奇，盤中強升1.247元，為近14年半首見。聯合報系資料照
匯市昨（2）日上演大驚奇，盤中強升1.247元，為近14年半首見。聯合報系資料照

熱錢瘋狗浪來襲，加上出口商恐慌性拋匯潮，匯市昨（2）日上演大驚奇，盤中強升1.247元，為近14年半首見；收盤前中央銀行進場買匯，新台幣仍飆升9.53角，升幅3.07%，創央行1989年4月採行管理浮動匯率制度以來，單日升值金額與幅度最高紀錄。

新台幣終場收在31.064元，守住31元，連五升且為近一年半新高價位，匯市交投熱，一天爆出30.845億美元的成交巨量。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

央行資料顯示，新台幣連五升，累計升值1.465元，幅度相當驚人，尤其昨天一口氣升值3.07％，成為「最強亞幣」，對此，央行官員強調，今年以來，新台幣匯率累計升值5.53%，雖超前主要貿易對手國貨幣韓元的4.45%，但仍落後日圓匯率升幅7.64%，以及歐元的8.81%，顯示新台幣並非「獨強」。

國銀外匯交易室主管預估，美元走弱下，新台幣升值趨勢暫未改變，預估下周，新台幣匯率有機會測試30元整數大關。

匯銀主管說，外資昨天匯入約15億美元，出口商也瘋狂拋售近10億美元，匯市一面倒地賣匯，促使新台幣匯率開高走高，央行幾乎是市場上唯一的美元買家，新台幣盤中最高升抵30.77元，最多升值1.247元。

對於匯市激情演出，央行昨天傍晚發布新聞稿強調，新台幣匯率由4月30日的32.017元升值至31.064元，升幅為3.07%，主要原因是國內謠言四起，導致廠商對新台幣匯率存有強烈的升值預期心理。

央行官員指出，4月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，致國內匯市存在新台幣升值預期心理；央行總裁楊金龍在立法院答覆相關議題時已適時說明，也在5月1日發布新聞稿澄清，美國財政部並未要求新台幣升值。

除預期心理影響外，台股昨天表現強勢，台積電上漲4.63%，帶領電子、金融等權值股齊揚，上漲552.61點，外資大幅買超387億元並匯入資金，導致匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，央行昨天罕見坦言，「基於職責已適時進場調節」。

新台幣匯率升值大事紀
新台幣匯率升值大事紀

央行官員表示，市場流言四起，揣測美國匯率報告遲遲未出爐，是因為美台正因匯率一事進行「商議」，實際上並非如此，美國從未要求新台幣升值，但效應持續擴大，導致市場預期心理愈發強烈，是新台幣昨天盤中狂升逾1.2元的主因。

央行官員說，「很多廠商認為，一定是先賣（指美元）先贏，但事後來看，這樣的想法不見得正確」。

台幣匯率 新台幣

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