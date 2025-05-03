川普關稅政策影響…台廠保守 轉趨觀望

關稅步步進逼，廠商信心崩跌。中華經濟研究院昨（2）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為48.9，指數回跌5.3，結束連續二個月擴張轉緊縮。中經院院長連賢明表示，川普關稅政策已影響廠商對未來前景的看法，廠商態度保守多選擇觀望。

連賢明指出，4月PMI指數跌幅主要來自未來六個月展望指數，不僅中斷連續三個月擴張，指數更驟跌23.1至36，是2020年2月新冠肺炎疫情以來最大跌幅，人力僱用指數也中斷連續11個月擴張轉為緊縮。

拉貨潮沒了嗎？連賢明說明，今年前三個月確實有急單現象，廠商在川普關稅政策之前就提前拉貨，而4月PMI數據則反映「大部分廠商被關稅嚇到了」。連賢明認為，面對關稅不確定性，製造業不能說是極度悲觀，不過廠商確實變得比較保守，仍在觀望對等關稅暫緩90天之後要怎麼做，也在思考要跟國外廠商溝通關稅該如何計算，這些都是4月PMI指數驟跌的因素。

連賢明還提到，4月PMI數據裡面的拉貨潮，多是由飛機運送的半導體等產品為主，若是走船運從台灣出港到美國則至少要45天，「我想不同產業有不同的影響」。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢分析，電子零組件、半導體等高單價產品的拉貨潮應可以拉到6月中旬，因為這些產品都是走空運，但是體積比較大的機械設備，則多半都是採航運，這部分的拉貨潮可能到5月中就差不多，之後出貨就會比較保守。