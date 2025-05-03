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經濟學人封面報導 台灣超級強權危機到來

經濟日報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

《經濟學人》（The Economist）1日發表封面報導，以「一場有關台灣之超級強權危機即將到來」為題，指有三項關鍵變數正動搖美中台在台海局勢「嚇阻平衡」的基礎。而美國捍衛台灣的決心可能受中國大陸考驗，且比許多人想像的更快。

三項關鍵變數其一是在川普領導下的美國正喪失嚇阻力。川普發動的貿易戰以及戰略軸心從歐洲轉移，描繪為正將美中對抗置於其外交政策的核心地位，然而目前的貿易戰卻帶來反效果。

川普曾說，若中國試圖侵台，將對中徵150%-200%關稅，但如今川普對中關稅達145%，已打掉嚇阻牌。

川普的保護主義也對美國盟友造成傷害。台灣面臨32%關稅，川普還迫使台積電遷廠到美國。澳洲、日本與南韓同樣面臨川普對他們跟中國脫鉤的要求。

其次，中國正精進包圍台灣與「灰色地帶」戰術，避免孤注一擲的直接入侵。此舉旨在削弱台灣主權，並在台灣人民心中播下美國能否或願意在台灣遭入侵時伸援的懷疑。許多民間商船恐會遵守中國對台的封鎖措施，國際社會對中國此舉的批評也可能沒多強硬。

其三，儘管幾乎沒有台灣人想被中共統治，但賴清德總統對中國滲透的強硬反制更進一步加劇了社會撕裂。

即便川普最終在貿易議題上讓步，這三項因素仍可能於台灣內部引發惡性循環。美國若對保衛台灣的承諾動搖，台灣或將失去自我防衛的決心；若台灣不願自保，美方也將更難伸出援手。

川普 美國

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