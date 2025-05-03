關稅衝擊 中經院4月PMI轉為緊縮

中經院昨天發布四月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），由於美國總統川普關稅政策反覆，與中國大陸形成對峙，四月ＰＭＩ指數中斷連續二個月擴張、轉為緊縮，指數回跌至百分之四十八點九，對未來半年展望指數則暴跌二十三點一個百分點至百分之三十六點○，創二○二○年二月新冠疫情後最大跌幅。

中經院院長連賢明指出，大部分廠商被川普關稅政策嚇到，不能說是極度悲觀，但都轉趨觀望。另有學者直言，「拉貨期還在，悲觀會發生在九十天緩衝期之後」。

中經院指出，ＰＭＩ五項組成指標中，領先指標的新增訂單指數，由二○二四年七月以來最快擴張速度，驟跌九點三個百分點至百分之四十七點五。生產指數亦中斷連續二個月擴張轉為緊縮，指數大跌八點三個百分點至百分之四十七點五。新增訂單與生產指數大跌並轉為緊縮，是本月台灣製造業ＰＭＩ轉為緊縮的主因之一。

連賢明表示，前三個月有看到拉貨潮，反映的是川普宣布對等關稅政策前廠商先做準備，四月下跌反映大部分廠商被關稅政策嚇到，不能說是極度悲觀，而是廠商變得比較保守觀望，要看九十天後續如何做，廠商也要跟國外廠商溝通如何計算關稅。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢也說，四月ＰＭＩ掉下來，主要是因為三月之前的拉貨太強，未來有九十天緩衝期，拉貨期會慢慢拉，生產指數不會太悲觀，「悲觀會是九十天緩衝期之後，所以未來半年展望大家都很悲觀。」

簡錦漢分析，電子零組件、半導體等高單價產品的拉貨潮應可以拉到六月中旬，因為這些產品都走空運，但是體積較大的機械設備，多半都是採航運，這部分的拉貨潮可能到五月中就差不多，之後出貨會比較保守。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，「目前除蘋果供應鏈積極拉貨，其他則拉不動」。至於未來六個月展望狂跌，他認為，「業者是保守不是恐慌」，四月是出現轉折的第一個月，可能是資訊太通透，有時廠商會反應過度，下個月的數據，會是關鍵。