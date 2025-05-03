侯友宜憂供電危機 賴清德：缺的是綠電

總統賴清德和新北市長侯友宜昨出席新北產業園區業界座談，侯友宜當面質疑賴政府能源政策，直指「台灣已不是只靠口號就能生存的年代」；桃園市長張善政也擔心缺電虧損台灣產業未來。賴清德回應稱，台灣供電無虞，目前挑戰是缺綠電，政府正逐步建立先進電力體系。

侯友宜指出，ＡＩ與半導體是台灣最具競爭力產業，最依賴穩定的能源供應，政府宣稱再生能源有成長空間，但目前再生能源占比僅約百分之廿五、核能將退場，若無替代方案補缺口，恐出現供電危機，衝擊產線運作與國際信任。他籲中央正視現況，提出穩定、可預期的能源戰略。

「政府須實事求是處理能源、資訊與治理三大問題。」侯友宜說，呼籲賴清德以總統高度凝聚共識，排除政治算計，政策貼近產業、支撐民生，還給產業穩定發展的空間。

桃園市長張善政昨也在臉書發聲，夏季用電高峰即將來臨，供電不穩是全台風險，台電員工對能源政策導致台電長期虧損感到憂慮，但虧損的不只是台電，更是台灣產業的未來；面對國際關稅變局與ＡＩ、半導體等高耗能產業擴張，台灣需要穩健、可持續性的能源戰略，不是依賴補貼來掩飾深層問題。

賴清德說，經濟部已盤點至二○三二年台灣電力供應無虞，包含ＡＩ與資料中心的用電需求都已納入評估目前挑戰在於綠電不足，政府正積極推動太陽能、水力、氫能源等多元綠能建設，逐步建立先進電力體系，回應產業界對電力穩定的高度關注。

業界普遍關心電價問題，賴清德說，政府編列一千億元補助台電穩定營運，公平對待其在疫情期間吸收成本、未調漲電價、穩定物價的努力，保障台電財務，避免進一步增加產業經營壓力，政府會與業界站在一起，共同度過困境。

台北市電腦公會、工總昨日同步表達，支持政府撥補台電一千億元。台北市電腦公會理事長彭双浪說，為確保我國發展ＡＩ有充足電力支撐算力，對於包括撥補台電一千億元在內等政策，都應支持，工總也表示，應撥補台電一千億元，以調節能源價格，減少對物價影響。