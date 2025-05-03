台鹽1折買股 台鹽綠能民股提告

台鹽三月二十八日宣布將以每股○點九一七元的價格，收購台鹽綠能百分之三十三點二五的股權，刻意低估台鹽綠能價值，引發民股小股東不滿，籌備成立自救會，對台鹽董事長丁彥哲等人提告特別背信罪，捍衛權益。對此，丁彥哲回應，台綠能股分轉換案已委請會計師表示意見，台綠百分之卅三點二五股權估值在六四八萬六千元至一六一一萬六千元之間，採區間中位數一一三○萬二千元作為交易對價，尚屬合理。

台鹽綠能為台鹽子公司，最大股東是經濟部的國營事業台鹽，持股占比百分之六十六點七五，其他為民股。

台鹽一個月前在股市觀測站發布重訊，宣布以每股○點九一七元價格，收購台鹽綠能百分之三十三點二五股權，等於只要花一千一百三十萬二千元，就能把台鹽綠能收編為台鹽百分之一百持股的子公司。

知情人士指出，台鹽刻意低估台鹽綠能資產，並技術拖延台鹽綠能「七股漁電共生（台區段）地面型太陽光電案場開發」標案開標，藉此壓低台鹽綠能的營收，盡量讓台鹽綠能顯得很不值錢，以便低價收購民股股權，他們懷疑，台鹽要等到收購民股成功後，才會開標台區段標案，將至少五億元的營收灌給台鹽，開標後的收益全算是台鹽的。

台鹽綠能現任代理總經理林昇慧，以台鹽名義向前董座陳啟昱、前總座蘇坤煌求償，令小股東擔心未來求償的金額將全數歸入台鹽，台鹽綠能民股股東權益完全被犧牲。小股東同時說，台鹽綠能還有資產未處理，總計上百億元營收也都未列入。

小股東指控，台鹽連通知股東會開會時間都違反公司章程，依公司章程須提早十五天通知召開股東會，但台鹽卻選擇依照公司法，只提前十天通知於五月五日召開股東會，表決股份轉換案，試圖減少民股反應時間，民股股東認為台鹽嚴重侵害他們的權益。

台鹽綠能的民股股東組成中，有台鹽綠能員工，當初先是被公司半強迫購買台鹽綠能這家未上市公司的股票，當時購買價每股十一至十三元不等，現在又被迫以低於一折價出售股權，權益嚴重受損，民股股東決議成立「台鹽綠能民股股東自救會」向現任台鹽實業董事長丁彥哲、台鹽綠能董事長李杰翰、台鹽綠能總經理林昇慧提告特別背信罪，捍衛小股東的權益。

小股東表示，自一一三年五月後，台鹽綠能董事會全部都由台鹽的高階主管擔任，甚至連台鹽綠能內部的主管職，也都逐漸改由不具綠能專業的台鹽人員兼任，多次決策不符合台綠最大利益，甚至以台鹽利益為導向，枉顧台綠民股權益。

台鹽指出，台綠因前經理人等簽訂多件不利公司合約致經營績效不彰，並於二月廿七日由台南地檢署起訴，台綠累積虧損至去年底已擴大至百分之九十四點五八；在台鹽完成股權收購後，透過集團資源的整合落實開源節流措施，並對法律訴訟案件進行風險控管，以維護公司利益及利害關係人權益，期望讓台綠度過難關。