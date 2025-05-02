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4,100億特別預算送立院 最快下周遞交經濟、財政委員會

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院編列規模4,100億元特別條例草案，2日立法院會順利通過付委。聯合報系資料照
行政院編列規模4,100億元特別條例草案，2日立法院會順利通過付委。聯合報系資料照

行政院編列規模4,100億元特別條例草案，昨（2）日立法院會順利通過付委。最快下周交付立法院經濟、財政委員會聯席審查。

行政院長卓榮泰表示，行政立法兩院一起合作，應對關稅政策、對整體經濟、產業支持的速度才能更快。

民進黨團進一步提出希望朝野共同簽署不復議同意書，先讓特別條例草案通過，至於預算審查跟分配，待日後審查4,100億元特別預算時，朝野可以透過監督提出建議。

國民黨團則強調，支持幫助受關稅衝擊產業的預算，但不支持偷渡其他預算。國民黨團反對以特別預算來挹注台電1,000億元，以及強化國土安全韌性1,500億元。

昨日立法院會在朝野黨團沒有異議下，將行政院提出預算規模4,100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，交付經濟、財政兩委員會聯席審查；另外，2025年總預算解凍案報告，共計238個議案則大部分直接交付所屬委員會查照。兩預算最快下周在委員會排案審議。

行政院所編列的特別條例中，在支持產業與安定就業共930億元，其中包括工業六大面向750億元、農業三大面向180億元；強化國土安全韌性1,500億元；照顧民生方面規劃共1,670億元，其中，特別編列1,000億元補貼台電公司過去三年先行吸收全民用電成本；並同時挹注勞保基金100億元、健保200億元；協助弱勢120億元；老屋修繕50億元，推動老宅延壽等政策。

此外，2025年總預算凍結案有1,584項，政院提出的各部會今年度預算解凍案共計238項，其中包含中選會業務費被凍結70％的解凍案、行政院業務費被凍結70％的解凍案，以及其他部會業務費被凍結30％的解凍案。

國民黨 立法院

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