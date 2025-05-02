行政院1,000億元撥補台電 工商界不同調

針對行政院撥補1,000億元給台電一案，國內各工商團體近期相繼表態並且提出建言，工總、台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）及台北市電腦公會表達支持行政院撥補方案，盼以此穩定電價，減輕產業壓力；工商協進會呼籲朝野放下歧見、務實對話。三三會理事長林伯豐則反對政府撥補台電虧損。

工總表示，支持行政院撥補方案，俾能穩定電價，現階段產業正面臨關稅不確定因素時期，需要全國一心共同因應，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關，扎根發展。

工商協進會表示，誠摯呼籲朝野政黨，以國家整體經濟發展和能源安全為最優先考量，放下歧見，就台電財務及能源政策進行公開、務實對話。期盼討論在處理當前挑戰的同時，也能深入探究根本解決方案，建立有效機制，確保台灣電力供應的韌性與永續發展。

林伯豐表示，工業用電與民生用電的性質不同，站在使用者付費立場，政府撥補台電虧損，由全民負擔是不合理的。他認為追根究底，應檢討核電政策、討論電價成本，解決台電虧損才是正確的。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）也呼籲，政府應更加重視內需景氣發展，針對行政院提出撥補台電1,000億元預算的政策表示支持，希望確保電力系統韌性和穩定度。TCFA理事長蔡德忠指出，協會多數會員企業都支持行政院提出的撥補台電1,000億元預算的政策，希望穩定電價及電力品質。

工總表示，近期因美國實施或研議對各國輸美產品加徵關稅，各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素造成之國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，產業界感到十分憂心。

為因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會日前通過規模4,100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中930億元挹注產業支持方案，1,000億元撥補台電，以調節能源價格，減少對物價影響。