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財政部修正報關手冊 籲輸出人確實辦理輸美新規

中央社／ 台北2日電
財政部今天表示，配合經濟部貿易署輸美聲明書規定，修正預報貨物通關報關手冊。聯合報系資料照片
財政部今天表示，配合經濟部貿易署輸美聲明書規定，修正預報貨物通關報關手冊。聯合報系資料照片

財政部今天表示，配合經濟部貿易署輸美聲明書規定，修正預報貨物通關報關手冊，貨物屬台灣產製者應填報「YT」；非屬台灣產製者則填報「NT」，並呼籲輸出人應配合辦理相關輸美報關新措施。

財政部今天發布新聞稿指出，為配合經濟部國際貿易署公告自5月7日起輸往美國的台灣產製貨品應檢附「輸美國貨品原產地聲明書」，財政部關務署於今年5月25日修正「預報貨物通關報關手冊」。

財政部說明，要求輸往美國且報單類別屬G3、G5、D5、B8、B9者，應於出口報單「主管機關指定代號」欄位填報是否為台灣產製者，貨物屬台灣產製者，填報「YT」；非屬台灣產製者填報「NT」。貨物輸出人或報關業者未依規定逐項填報「YT」或「NT」者，海關不予受理報關。

關務署進一步解釋，為避免延宕出口通關，報關業者受委託申報時，應先取得貨物輸出人提供的聲明書正本後，才能於出口報單填列指定代碼向海關申報。

關務署表示，海關核定通關方式為C2（文件審核通關）及C3（貨物查驗通關）者，貨物輸出人應檢附聲明書正本辦理通關。而通關方式為C1（免審免驗通關）者，海關將透過資訊系統以錯單或應補辦事項A59訊息通知輸出人於3日內檢送聲明書至出口地海關，未依規定提供者將受裁罰。

關務署強調，若業者涉具結聲明不實將依規定移由國際貿易署處罰，而涉有刑事責任者，則依法告發。

關務署呼籲，為積極防杜其他國家貨物透過台灣違規轉運規避美國加徵關稅，輸出人應配合辦理相關輸美報關新措施。

海關 美國 財政部

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