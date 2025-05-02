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盼朝野理性對話 工商協進會籲：共謀台灣經濟與能源永續發展

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

美國川普總統計畫課徵高額關稅措施暫緩90天實施，針對行政院4,100億「強化安全韌性特別草案」提列之特別預算包含撥補台電，工商協進會表達關切並籲請各界理性協商。

工商界強調，穩定、具競爭力的電價是台灣產業命脈，面對全球變局及關稅挑戰，電價波動直接衝擊企業成本與國際競爭力，影響民生與通膨。

工商協進會表示，我們理解政府為穩定電價的考量，也尊重立法院對財政與台電體質的監督。產業界誠摯呼籲朝野政黨，以國家整體經濟發展和能源安全為重，放下歧見，就台電財務及能源政策進行公開、務實對話。期盼討論在處理當前挑戰的同時，也能深入探究根本解決方案，建立有效機制，確保台灣電力供應的韌性與永續發展。

該會並指出，現正面臨國內外政經情勢重大變局，工商界希望經營環境穩定，並且願貢獻經驗，參與討論，協助產業度過美國對等關稅重大難關，與各界攜手為台灣未來努力。

台電 關稅 電價

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