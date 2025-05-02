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央行逾12年半來做了這件事 為國庫多賺逾八千萬元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行2日宣布第26期公開拍賣特殊號碼鈔券事宜。圖／本報系資料照片
中央銀行2日宣布第26期公開拍賣特殊號碼鈔券事宜。圖／本報系資料照片

中央銀行2日宣布第26期公開拍賣特殊號碼鈔券事宜。央行表示，將委請臺灣銀行於今年5月15日上午10時起至5月20日上午10時止，採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓及壹仟圓之特殊號碼流通鈔券共145組（計5,786張）。

央行表示，臺灣銀行將自今年5月5日至5月20日於該行網站「新臺幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務之作業規定，歡迎民眾上網查閱。此外，為便利民眾投標及查詢，臺灣銀行將於5月5日至5月7日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。

央行發行局局長鄧延達指出，從2012年拍賣特殊號碼鈔券至今，已為國庫賺進8,034萬9,076元。

鄧延達說明，前一次標售的第25期，總共140組、標出135組，賣出5,432張，拍賣收入為663萬2,085元，扣掉面額、營業稅後，淨收入為349萬9,319元。

另外，第25期的最高得標金額是56張鈔券組合，底價為8萬4,000元，最終拍出10萬8,008元。

央行統計，2012年10月第1期拍賣至第25期為止，特殊號碼鈔券的拍賣收入合計達1億1,609萬4,676元，淨收入為8,034萬9,076元，全數上繳國庫。

央行 臺灣銀行

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