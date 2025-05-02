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台對陸投資、出口占比持續降低 經濟部：去風險化

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

有關媒體報導「台商加速撤離大陸？大陸國台辦發言人朱鳳蓮提「增長127.1%」打臉」一事，經濟部2日表示，去風險化，台灣對大陸投資及出口占比持續降低。

經濟部指出，該報導引述「朱鳳蓮以數據為例，今年第1季，兩岸貿易額達705.6億美元，同比增長15.2%」，經查我國財政部統計資料，今年第1季台灣與中國大陸貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%，金額及成長率遠低於中方所稱；另統計至今年3月止，經核准（核備）赴大陸投（增）資之金額僅約美金3.43億美元，較上年同期減少62.98%。

經濟部還提到，我對中國大陸及香港的出口比重自2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，到今年第1季更下滑至28.3%，顯見我對中國大陸市場依賴已逐年下降，且協助廠商分散出口市場的努力顯見成效。

經濟部表示，部展望未來，基於「立足台灣，布局全球，行銷全世界」的國家經濟發展戰略，將持續協助廠商深耕台灣及海外生產基地的調整，期以利用供應鏈的新布局，加強與全球產業合作，拓展海外商機。

台商 經濟部

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