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經濟部宣布五年三階段目標 推動落實政府機關AI應用

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部2日表示，規劃自2026年至2030年，逐步推動與落實政府機關AI應用，透過「布建雲端平台基礎建設」、「推動經濟領域數據治理」、「實現公務場域AI化」三階段目標，奠基AI時代智慧政府發展基礎。

經濟部指出，因應人工智慧(AI)技術的創新發展與應用，經濟部積極推動智慧政府數位治理，期藉由厚植數位經濟基礎及加強公共服務效能，全面優化政府數位服務。

在「布建雲端平台基礎建設」階段，規劃建立穩定且高效的公務服務平台，提供兼具彈性擴充及資安韌性的AI基礎設施；在「推動經濟領域數據治理」階段，整合及分析經濟產業數據，建立統一儲存管理機制，以持續支持延伸AI創新應用；在「實現公務場域AI化」階段，發展主動、精準的智能輔助公務流程，提升行政效率及為民服務品質。

經濟部還提到，為推動AI協作公務轉型，經濟部積極構思AI應用於各項業務之可行性，自2024年已進行生成式AI技術應用可行性驗證(POC)，發展「公文檢索問答應用」雛型服務進行概念性驗證，提供同仁公文業務問答服務。

此外，規劃於2025年擴建本項概念服務範圍，基於公文業務問答服務之基礎，運用大型語言模型技術建置公文摘要、潤稿、校稿、主旨生成等功能。

同時，為擴大AI人才培育規模，充分發揮AI工具潛力，經濟部自2024年迄今已針對AI基礎知識及AI工具實作，辦理多場機關同仁及委外廠商教育訓練，提升AI應用技術水準。

未來，經濟部還將持續推動AI創新應用，打造具備韌性的AI應用基礎設施，及掌握AI發展最新動向，滾動檢討與調整各項措施，並建構AI人才培育體系，加速AI應用落實於公務領域，朝民眾有感智慧政府目標持續邁進。

AI 經濟部

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