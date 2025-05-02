台灣連鎖加盟促進協會：支持行政院撥補台電1000億元

面對全球經濟不確定性與美中貿易緊張局勢延燒，台灣產業同時承受關稅壓力與能源成本波動。台灣連鎖加盟促進協會表示，支持行政院提出新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，撥補台電1000億元的政策方向，期盼透過財政穩定台電結構，避免未來電價大幅波動，維護內需服務業者的經營穩定。

台灣連鎖加盟促進協會表示，當前全球政經局勢震盪，美中貿易戰所引發的關稅衝擊與供應鏈重組，為台灣產業帶來高度不確定性。此時若再面臨電價大幅波動，勢必將加劇企業經營壓力。協會旗下會員品牌總計擁有約25萬家實體店鋪，遍布全台各地，涵蓋餐飲、零售、美業、教育等眾多民生產業，多數門市採全天營運模式，對電力依賴極高。冷藏、冷凍、製冰等冷鏈設備必須長時間運轉，電磁爐、烤箱、蒸飯機等廚房設備亦為重度耗電設施，電價每上漲1成，小型業者每月即可能增加數千至上萬元支出，幾乎是直接從本已有限的毛利空間中扣除，對微利經營的小店而言衝擊尤為嚴峻。

協會強調，電價穩定與否，直接影響中小企業與全台實體店面的生存能力。若台電未獲適度撥補，將可能面臨進一步調漲電費壓力，不僅影響加盟體系的營運預測與成本控管，也可能導致連鎖總部與加盟門市間產生供需協作失衡，進一步擠壓創業與投資信心。

協會指出，理解台電長期為民生與產業穩定吸收能源成本，這段期間其實是全體社會的集體受益者。支持政府以歲計賸餘撥補電力資源供應者，有助於提升整體能源體系韌性，同時避免電價激烈波動對國內內需經濟帶來二次衝擊。

協會支持政府穩定能源價格與健全台電財務，但短期內以財政挹注協助台電穩定營運，為當前最務實作法，有助全體產業先行度過全球經濟波動與關稅調整所帶來的壓力。至於中長期能源政策、電力市場機制調整與電價結構檢討，則應透過更周延的規劃與產業溝通機制從長計議，穩健推動。