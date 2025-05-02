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新台幣匯價單日升值快1元 央行稱因為外資大買超429.24億元
新台幣匯率2日狂升快1元，央行傍晚出來信心喊話指出，主要是因為外資大買超台股429.24億元所致，並且強調央行已有基於職責：「已適時進場調節。」
央行指出，2日新台幣對美元匯率由4月30日1美元兌換32.017元，升值至31.064元，升幅為3.07%。
對於4月初以來的匯市動盪，央行也說明，4月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，導致國內匯市存在新台幣升值的預期心理，總裁楊金龍於立法院答復相關議題時，已適時說明，另央行也於5月1日發布新聞稿澄清美國財政部並未要求新台幣升值。
央行也指出，除受前述市場預期心理影響外，本日台北股市由台積電上漲4.63%，帶領電子、金融等權值股齊揚，上漲552.61點，其中外資更大幅買超429.24億元，並匯入資金，是本日國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值的主要原因，為此，央行基於職責已適時進場調節。
央行也強調，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續致力維持新台幣的動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。
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